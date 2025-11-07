Constructorii auto care transportă vehicule în Statele Unite ar putea plăti costuri suplimentare între 200 și 300 de dolari per unitate, a anunțat compania de transport maritim Wallenius Wilhelmsen, anunță Reuters.

Noile taxe portuare din SUA pentru navele construite în străinătate au intrat în vigoare în octombrie. Ele sunt legate de disputa comercială dintre Statele Unite și China.

Directorul general Lasse Kristoffersen a declarat că aceste costuri vor fi transferate clienților.

„Acesta este un cost suplimentar impus companiei și trebuie recuperat de la clienți”, a spus el.

Compania operează nave de tip roll-on/roll-off (nave specializate în care vehiculele urcă și coboară pe roți), utilizate pentru transportul de autoturisme și utilaje grele. Din cauza noilor taxe, Wallenius Wilhelmsen a retras estimarea financiară pentru finalul anului.

Acord temporar, incertitudine persistentă

La sfârșitul lunii octombrie, un acord între președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping a stabilit o pauză de 12 luni privind taxele reciproce pe nave. Totuși, compania afirmă că nu este clar dacă această suspendare se aplică și navelor roll-on/roll-off.

Potrivit Wallenius Wilhelmsen, expunerea la costuri în trimestrul patru ar putea ajunge la aproximativ 100 de milioane de dolari, înainte de orice măsuri de compensare sau recuperare.