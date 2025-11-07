Vânzările Tesla în Germania au scăzut semnificativ în luna octombrie 2025, în contrast cu evoluția pozitivă a pieței locale de vehicule electrice. Datele publicate de autoritatea federală de transport rutier (KBA) arată că înmatriculările Tesla au scăzut cu peste 50% față de anul anterior, marcând o nouă etapă în dificultățile companiei pe piața europeană, transmite Reuters.

KBA a raportat că Tesla a vândut 750 de vehicule în Germania în octombrie. Aceasta reprezintă o scădere de 53,5% față de aceeași lună din 2024.

Pe parcursul intervalului ianuarie–octombrie, vânzările totale ale Tesla au ajuns la 15.595 de unități, cu 50,4% mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Aceste rezultate vin în contextul în care piața germană de vehicule electrice a înregistrat o evoluție pozitivă în ansamblu.

Numărul de vehicule electrice nou înmatriculate a crescut cu 47,7% în octombrie, ajungând la 52.425 de unități. Creșterea indică o cerere solidă pentru acest tip de motorizare, chiar dacă nu se reflectă în vânzările Tesla.

Evoluție diferită față de piață

Piața europeană reprezintă de mai mult timp un punct sensibil pentru Tesla.

Scăderi ale vânzărilor au fost raportate în numeroase țări din regiune. Printre acestea se numără Spania, Țările de Jos și statele nordice. Situația sugerează provocări competitive și comerciale. În același timp, extinderea producătorilor asiatici de vehicule electrice devine din ce în ce mai vizibilă.

Un exemplu în acest sens este BYD. Conform KBA, producătorul chinez a înregistrat o creștere de peste nouă ori a vânzărilor în Germania în octombrie. BYD a înmatriculat 3.353 de vehicule în luna analizată. Totalul său anual a ajuns la 15.171 de unități, cifră apropiată de volumul Tesla pentru primele zece luni ale anului.

Aceste date evidențiază faptul că dinamica competitivă din segmentul electric se schimbă. Producătorii chinezi continuă să câștige teren în Europa. Oferta lor este caracterizată de prețuri agresive și portofolii variate.