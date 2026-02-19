România continuă să aibă cele mai periculoase drumuri din Uniunea Europeană, în pofida unor progrese recente în materie de siguranță rutieră, notează publicația britanică The Guardian într-o amplă analiză dedicată situației din țara noastră.

Articolul subliniază că autoritățile române au început să adopte măsuri pentru reducerea accidentelor mortale, însă schimbările sunt lente, iar comportamentul agresiv în trafic rămâne o problemă structurală, amplificată de infrastructura insuficient dezvoltată.

Cea mai ridicată mortalitate rutieră din UE

Potrivit datelor citate, România a înregistrat în 2024 o rată de 78 de decese rutiere la un milion de locuitori, cea mai mare din Uniunea Europeană. Aproximativ jumătate dintre cele circa 1.500 de victime anuale sunt participanți vulnerabili la trafic, precum pietoni și bicicliști.

Chiar dacă tendința este ușor descendentă, bilanțul rămâne sever: în medie, patru persoane mor zilnic în accidente rutiere, iar alte nouă sunt rănite grav.

Mentalitate de condus agresiv și infrastructură deficitară

Publicația britanică evidențiază combinația dintre stilul de condus agresiv și infrastructura precară ca principal factor al numărului ridicat de victime. Activiștii citați susțin că schimbarea mentalităților ar putea dura ani sau chiar decenii.

Jurnalistul și realizatorul radio bucureștean Lucian Mîndruță a declarat că propriile experiențe din trafic i-au schimbat radical comportamentul la volan. După mai multe incidente, el spune că a învățat „pe calea cea grea” importanța prudenței și a vitezei reduse.

Legislație mai dură și monitorizare video

Pe fondul nemulțumirii publice, autoritățile au început să înăsprească sancțiunile pentru comportamentele periculoase. Conducerea agresivă — inclusiv intimidarea altor șoferi sau manevrele riscante — a fost definită explicit în legislație, iar amenzile au fost majorate.

În paralel, este extinsă o rețea de camere pentru monitorizarea vitezei și detectarea automată a încălcărilor regulilor de circulație.

Alexandru Ciuncan, președintele Coaliției pentru Siguranța Rutieră, a declarat că progresele sunt vizibile, chiar dacă ritmul nu este cel dorit. Datele poliției arată că în 2025 numărul deceselor rutiere a scăzut cu 13%, iar cel al rănilor grave cu 4%.

Cu toate acestea, Comisia Europeană a transmis României o notificare oficială privind implementarea directivei europene de siguranță rutieră, semn că reformele structurale nu sunt încă suficiente.

Probleme suplimentare în marile orașe

În București, riscurile sunt amplificate de traficul intens și de parcul auto îmbătrânit. Capitala este una dintre cele mai poluate din UE, iar transportul rutier generează aproximativ 60% din poluarea aerului, potrivit organizațiilor de mediu.

Importul masiv de autoturisme second-hand, adesea lipsite de sisteme moderne de siguranță, contribuie atât la numărul accidentelor, cât și la degradarea calității aerului. Raul Cazan, președintele organizației de mediu 2Celsius, avertizează că aceste vehicule aduc riscuri majore: nu doar poluare, ci și pericole suplimentare pentru siguranța rutieră.

Departe de obiectivele europene pentru 2030

Deși există semne de progres — inclusiv campanii de conștientizare și prima săptămână națională dedicată siguranței rutiere organizată în 2025 — România rămâne departe de țintele europene de reducere a mortalității până în 2030.

Experții citați de publicația britanică subliniază că doar o combinație între infrastructură modernizată, aplicarea strictă a legii și schimbarea comportamentului în trafic ar putea produce o transformare reală a siguranței rutiere din țară.