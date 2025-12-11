Aproape 2,5 milioane de șoferi au cumpărat, de-a lungul ultimilor ani, polițe RCA de la Axeria Iard și Hellas Direct. Aceste companii operează în România prin sistemul Freedom of Establishment (FOE), ceea ce înseamnă că pot vinde RCA pe teritoriul unui alt stat UE, dar sunt supravegheate exclusiv de autoritatea din țara lor de origine. Situația opusă este cea a firmelor autorizate direct în România, care sunt supravegheate permanent de ASF și contribuie la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA).

Datele ASF, consultate de Economica.net, arată că această evoluție a contribuit semnificativ la evitarea unei noi creșteri explozive a prețurilor RCA după falimentul Euroins, diferit de ceea ce s-a întâmplat în perioadele falimentelor Astra, Carpatica sau City Insurance.

Doi din zece șoferi aleg companiile FOE

Analiza arată că doi din zece șoferi români cumpără astăzi RCA de la Axeria sau Hellas Direct. Cele două companii au reușit să atragă rapid clienți după intrarea pe piață, venind cu prețuri accesibile într-un moment în care piața RCA trecea printr-o nouă criză generată de un faliment major. Axeria a intrat pe piața din România în 2022, iar Hellas Direct la finalul aceluiași an, o perioadă în care dinamica prețurilor era încă afectată de căderea City Insurance.

Creștere de peste 320% pentru Axeria și Hellas, stagnare pentru firmele locale

Cifrele ASF arată o diferență clară între evoluția primelor brute subscrise (PBS) ale companiilor locale și cele ale firmelor FOE. În timp ce firmele românești au stagnat în intervalul 2022–2025, Axeria și Hellas au crescut puternic. Din 2022 până în 2024, PBS ale celor două au avansat de la 475 milioane lei la aproape 2 miliarde lei, o creștere de peste 320%. În aceeași perioadă, PBS ale societăților locale au urcat doar de la 7,5 miliarde lei la 8 miliarde lei, cu o stagnare evidentă în 2024 și în primele șase luni din 2025.

Prima explozie a celor două companii a avut loc în 2023, anul falimentului Euroins. În 2024, cota lor de piață a atins aproape 20%, potrivit datelor ASF. În același timp, prima medie RCA a avut o evoluție mult mai temperată decât în 2022, când piața era lovită de efectele falimentului City Insurance, iar Axeria și Hellas erau abia la început.

Jucătorii locali au contribuit și ei la stabilizare

Deși contribuția Axeria și Hellas Direct este vizibilă, analiza arată că nu au fost singurele care au ținut în frâu creșterile de preț. Jucători mari din piața locală, precum Allianz Țiriac și Groupama, și-au intensificat prezența în 2023 și 2024, ajutând la absorbirea șocului creat de dispariția unui nou lider de piață.

Supraveghere externă, dar protecție prin FGA

Axeria și Hellas Direct nu sunt supravegheate de ASF, deși au sucursale în România. ASF poate doar să intermedieze comunicarea cu autoritatea din statul de origine – Franța pentru Axeria și Cipru (în viitor Grecia) pentru Hellas Direct – în cazul unor probleme privind despăgubirile. Cele două nu contribuie la Fondul de Garantare a Asiguraților, însă FGA ar acoperi daunele în eventuala situație de faliment, recuperând ulterior banii de la autoritatea competentă din statul de origine.

Impactul asupra stabilității prețurilor

Datele ASF arată și o corelație clară între creșterea rapidă a celor două companii și temperarea evoluției prețurilor RCA. În timp ce Axeria și Hellas au adăugat anual volume importante de PBS, firmele locale au rămas aproape pe loc. Ritmul de creștere pentru companiile FOE a fost constant de două cifre, inclusiv în primele șase luni din 2025, chiar dacă mai moderat decât în perioada de după falimentul Euroins.

Această dinamică a ajutat piața să evite o repetare a crizelor anterioare, marcate de creșteri abrupte ale primelor RCA. Astăzi, cu o cotă cumulată de aproximativ 20% și aproape 2,5 milioane de șoferi care au cumpărat cel puțin o poliță de la ele, Axeria și Hellas Direct rămân doi dintre actorii cu cel mai mare impact asupra evoluției pieței RCA.