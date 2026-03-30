Troleibuzele Yutong U12 intră în circulație de luni în București

Primăria Municipiului București anunță introducerea unor troleibuze noi pe mai multe trasee din Capitală, începând de luni, 30 martie 2026.

Vehiculele, achiziționate prin PNRR, vor circula pe liniile 86, 93 și 97, notează Mediafax.

Noile troleibuze Yutong U12 sunt echipate cu baterii care permit deplasarea pe distanțe fără alimentare la rețeaua electrică, fiind utilizate inclusiv pe segmente afectate de lucrări de infrastructură.

Caracteristici principale

capacitate de aproximativ 93 de pasageri;

autonomie de cel puțin 20 km fără conectare la rețea;

funcționare electrică, cu emisii reduse;

adaptare pentru circulația pe trasee modificate temporar.

Modificări în rețeaua de transport

Introducerea celor 22 de troleibuze aduce și schimbări în programul unor linii:

liniile navetă 685 și 686 vor fi suspendate;

linia 86 va avea traseul modificat între Cartier Pajura și Baicului;

linia 85 va fi prelungită până la Arena Națională.

Modificările sunt corelate cu lucrările la Magistrala 6 de metrou și cu modernizarea infrastructurii de tramvai din oraș.

Linia 86 va fi operată cu troleibuze cu autonomie, pentru a permite circulația pe segmente fără rețea electrică. Traseul va traversa mai multe artere importante din oraș, inclusiv Calea Griviței, bulevardele Lascăr Catargiu, Dacia și Pache Protopopescu, precum și zona Obor.

În cazul liniei 85, extinderea până la Arena Națională va facilita conexiunea între centrul orașului și estul Capitalei, inclusiv posibilități de transfer către alte linii.

Impact pentru transportul public

Autoritățile estimează că introducerea noilor vehicule va contribui la reducerea timpilor de așteptare și la creșterea flexibilității rețelei de transport, în special în zonele afectate de lucrări.

Investiția face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a transportului public, orientat spre utilizarea vehiculelor electrice și reducerea emisiilor.