Vânzările de autoturisme noi din Statele Unite au înregistrat o creștere de aproximativ 2% în 2025, sfidând un an marcat de incertitudini economice, schimbări de reglementare și tensiuni comerciale, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Constructorii auto au comercializat 16,2 milioane de vehicule pe piața americană anul trecut, ceea ce reprezintă un avans de 2,4% față de 2024, conform datelor furnizate de compania de cercetare Omdia.

Performanțe solide pentru Toyota și Hyundai

Mai mulți producători auto au raportat rezultate solide în luna decembrie, contribuind la închiderea anului pe un trend pozitiv. Toyota Motor a raportat o creștere de 8% a vânzărilor din SUA în 2025, susținută în principal de cererea pentru modele mai accesibile ca preț, un segment din care producătorii americani s-au retras în mare parte în ultimii ani. O evoluție similară a fost raportată de Hyundai Motor, care a consemnat tot un avans de 8%, stimulat de cererea puternică pentru vehicule hibride.

General Motors a încheiat anul cu o creștere de 5,5% a vânzărilor, susținută de popularitatea pickup-urilor de mari dimensiuni și a SUV-urilor, dar și de cererea pentru vehicule electrice. În schimb, Stellantis a raportat o scădere de 3% a vânzărilor din SUA comparativ cu 2024, deși compania a reușit să recâștige din teren în a doua jumătate a anului, sub conducerea noului director general, Antonio Filosa.

Un an marcat de provocări

Industria auto a fost afectată pe parcursul anului de probleme persistente în lanțurile de aprovizionare, de introducerea unor tarife comerciale imprevizibile și de eliminarea creditului fiscal de 7.500 de dolari acordat anterior pentru achiziția de vehicule electrice. Acești factori i-au determinat pe unii cumpărători să se grăbească spre showroom-uri înainte ca modificările de reglementare să ducă la creșteri de prețuri. „A spune că a fost un adevărat montagne russe al vânzărilor ar fi o subestimare”, a declarat Thomas King, președintele diviziei OEM Solutions din cadrul J.D. Power.

Potrivit J.D. Power, deși unii producători au majorat prețurile pentru modelele fabricate în afara SUA, impactul tarifelor asupra prețurilor finale a fost limitat. Prețul mediu de tranzacționare al unui vehicul nou în luna decembrie a fost estimat la 47.104 dolari, în creștere cu 715 dolari, respectiv 1,5%, față de decembrie 2024.

Accesibilitatea, principala provocare pentru 2026

Cu toate acestea, accesibilitatea rămâne una dintre principalele provocări pentru piața auto americană. Directorii marilor producători din Detroit au fost chemați să depună mărturie în fața Comisiei pentru Comerț din Senatul SUA, la o audiere programată pentru 14 ianuarie, pe tema creșterii prețurilor și a accesului consumatorilor la vehicule noi. „2026 va fi un an foarte provocator. Accesibilitatea va fi cheia”, a declarat Randy Parker, CEO al Hyundai Motor North America.

Reprezentanții Toyota Motor North America au avertizat, la rândul lor, că prețurile ar putea continua să crească în 2026, pe fondul costurilor asociate tarifelor comerciale. „Cred că în 2026 vom vedea unele majorări de prețuri destul de semnificative”, a spus Andrew Gilleland, vicepreședinte senior pentru operațiuni auto.

Vehiculele electrice, segmentul cel mai volatil

Segmentul vehiculelor electrice a fost cel mai volatil în 2025. Președintele SUA Donald Trump a eliminat un important stimulent fiscal pentru consumatori și a susținut relaxarea reglementărilor privind consumul de combustibil și emisiile, măsuri care au redus cererea și i-au determinat pe unii producători să își tempereze planurile de electrificare. Potrivit J.D. Power, vehiculele electrice au reprezentat 6,6% din vânzările estimate pentru luna decembrie, în scădere de la 11,2% în anul anterior.

Perspectivele pentru 2026 rămân mixte. Cox Automotive anticipează o scădere de 2,4% a vânzărilor auto, pe fondul încetinirii economice și al reducerii stimulentelor pentru vehicule electrice. În schimb, Edmunds estimează vânzări stabile sau ușor mai mici, menționând că o eventuală scădere a ratelor dobânzilor și maturizarea contractelor de leasing ar putea susține cererea pe parcursul anului.