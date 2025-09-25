Vehiculele electrice și hibride, noi reguli de la 1 septembrie. RAR explică ce înseamnă procedura „sfârșit de serie”

Registrul Auto Român (RAR) a explicat într-o postare pe Facebook ce presupune procedura „sfârșit de serie” și cum se aplică în contextul unor modificări legislative care vizează siguranța bateriilor pentru mașinile electrice și hibride, începând cu 1 septembrie 2025.

Potrivit RAR, această procedură reprezintă o excepție de la normele de omologare aflate în vigoare la un moment dat. Practic, permite înmatricularea unor vehicule noi fabricate înainte de intrarea în aplicare a noilor standarde tehnice, dar care nu le respectă integral. Este o derogare legală ce se aplică unui număr limitat de mașini provenite dintr-o serie de producție încheiată, dar care au rămas nevândute sau neînmatriculate.

În cazul acestor vehicule, în Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV) apare mențiunea „Conform tehnic pentru înmatriculare până la data de …”, astfel încât cumpărătorul să știe termenul până la care poate înmatricula mașina.

Noile norme pentru bateriile de înaltă tensiune

RAR atrage atenția că explicațiile vin în contextul unor schimbări legislative importante. Din 1 septembrie 2025, în Uniunea Europeană intră în vigoare noi cerințe pentru siguranța bateriilor de înaltă tensiune montate pe vehicule electrice și hibride.

Printre principalele modificări se numără:

sisteme de ventilație îmbunătățite pentru baterii;

teste suplimentare pentru suprasarcină, supraîncărcare și impact;

măsuri care să încetinească propagarea termică în caz de incendiu, oferind mai mult timp pasagerilor să părăsească mașina.

Vehiculele produse după această dată trebuie să respecte obligatoriu aceste norme, în timp ce modelele fabricate anterior pot fi încadrate la „sfârșit de serie” și înmatriculate în baza derogării.

RAR subliniază că, deși aceste aspecte sunt în primul rând tehnice și nu reprezintă neapărat un criteriu esențial pentru un client obișnuit, este important ca viitorii cumpărători să înțeleagă statutul unui vehicul „sfârșit de serie”. În practică, mașina poate fi achiziționată și înmatriculată legal, însă nu include cele mai noi standarde de siguranță pentru baterii.