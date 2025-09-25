VIDEO BYD Dolphin Surf 2025, rivalul direct al Daciei Spring, testat la probele de slalom și evitare a obstacolului

Publicația spaniolă KM77 a pus la încercare micuțul BYD Dolphin Surf 2025, considerat unul dintre concurenții direcți ai Daciei Spring pe piața mașinilor electrice accesibile.

Modelul, lung de 3,99 metri, a fost testat în probele de slalom și de evitare a obstacolului, două exerciții care arată cât de agil și sigur este un automobil urban în condiții limită.

Versiunea testată a fost cea de 156 CP, cu tracțiune față și pneuri Hankook iON ST AS cu marcaj M+S, mai potrivite pentru iarnă decât pentru asfalt încins de vară. În ciuda acestui handicap, mașina a accelerat rapid, reușind să parcurgă traseul în 24,4 secunde, același timp obținut anterior de KM77 cu un Renault 5 electric.

Dolphin Surf s-a remarcat prin agilitate și stabilitate bună între jaloane. Totuși, atunci când pedala de accelerație era apăsată prea tare, electronica intervenea ferm, reducând viteza pentru a menține siguranța. Rezultatul: timpi ceva mai lenți, dar un plus evident de control în situații riscante.

Dolphin Surf la testul de evitare a obstacolului

La manevra de evitare, sau „testul elanului”, prima încercare a fost ratată, cu jaloane lovite și cu un balans vizibil al caroseriei. Direcția s-a întărit la schimbările bruște de sens, iar aderența pneurilor a lăsat de dorit. Pe măsură ce cauciucurile s-au încălzit, performanța s-a îmbunătățit.

Cea mai bună trecere a fost la 73 km/h, dar echipa KM77 a considerat acceptabil și un rezultat la 76 km/h, unde doar un mic contact cu un con a fost tolerat. La viteze de peste 78 km/h, caroseria a prezentat un ușor „rebound” (balans) controlabil, mai bine gestionat decât la Hyundai Inster, dar nu la fel de stabil ca Fiat Grande Panda.

În ansamblu, BYD Dolphin Surf 2025 a lăsat o impresie pozitivă. În slalom a fost agil și sigur, iar în testul de evitare a demonstrat reacții decente odată ce pneurile au ajuns la temperatura optimă. Electronic, sistemele de asistență au intervenit uneori prea intruziv, dar acest lucru este un avantaj pentru siguranța în trafic real, chiar dacă reduce performanța în poligon.

Rezultatul final: o notă bună pentru micuțul rival al Daciei Spring, care confirmă că poate fi o alternativă solidă în segmentul mașinilor electrice urbane. Spre comparație, rezultatele Daciei Spring la același test KM77 pot fi văzute în detaliu aici.