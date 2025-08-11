VIDEO Dacia Bigster, testată la viteză maximă pe Autobahn / Care este consumul instant în momentul de accelerație maximă

Noua Dacia Bigster Hybrid 155 a fost pusă la încercare de către jurnaliștii de la canalul Outtop, într-un test pe autostrăzile germane. SUV-ul românesc, gândit ca o opțiune spațioasă și bine echipată la un preț competitiv, a fost dus până la limita electronică de 180 km/h. În acel moment, computerul de bord a indicat un consum instantaneu de 6 litri la 100 km, un rezultat notabil pentru un vehicul de aproape 1,4 tone cu motorizare hibridă.

Cum se comportă Dacia Bigster la 180 km/h

Testul pe Autobahn a scos în evidență caracterul echilibrat al mașinii la viteze mari. Direcția rămâne precisă, iar stabilitatea este bună, însă reprizele de accelerație după 130 km/h sunt moderate, mai ales cu bateria hibridă descărcată. Cutia de viteze multimodală, cu patru trepte pentru motorul termic și două pentru cel electric, își face treaba, dar schimbările nu sunt instantanee la accelerație maximă.

Cu bateria încărcată la 50-60%, reacțiile devin mai prompte, iar combinația dintre motorul pe benzină și cel electric își arată avantajele. Chiar și la viteza maximă permisă de limitarea electronică, consumul instantaneu a rămas surprinzător de mic, ceea ce sugerează o eficiență bună în regim de autostradă.

Modelul testat folosește un motor pe benzină de 1,8 litri, asistat de un sistem electric, pentru o putere totală de 155 CP și un cuplu de 205 Nm. Bateria de 1,4 kWh se încarcă rapid în mers, iar modul „B” și funcția „E-Save” permit păstrarea energiei pentru momentele în care este nevoie de un plus de putere. Greutatea de 1.394 kg și pneurile relativ înguste limitează însă aderența în viraje rapide.

„Let’s go, Bigster!”

La viteze de croazieră, suspensia filtrează bine denivelările mari, dar transmite zgomotele și vibrațiile celor mici. Habitaclul este spațios, cu un portbagaj generos și multiple spații de depozitare. Printre dotările rare în segment se numără volanul încălzit, parbrizul cu rezistență și pilotul automat adaptiv.

Interiorul este simplu, cu materiale predominant din plastic dur, dar bine asamblat. Sistemul multimedia este intuitiv, iar comenzile fizice pentru funcții importante sunt ușor de folosit.

Testul de pe Autobahn confirmă că Dacia Bigster Hybrid 155 poate menține viteze mari cu un consum rezonabil pentru un SUV din această clasă. Este o alegere potrivită pentru cei care caută un compromis între preț, dotări și performanțe, cu condiția să accepte că nu este o mașină sport, ci un vehicul orientat spre confort și eficiență.