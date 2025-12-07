VIDEO O mașină fără șofer a companiei Waymo trece chiar prin mijlocul unei arestări

Un robotaxi al companiei Waymo a fost filmat în Los Angeles în timp ce își face apariția chiar în mijlocul unei intervenții a polițiștilor.

Mașina autonomă intră în cadru exact în momentul în care oamenii legii aveau armele îndreptate spre un suspect întins la pământ. Incidentul, devenit rapid viral, și dezbătut de presa locală, ridicând noi semne de întrebare privind reacțiile vehiculelor autonome în situații imprevizibile.

Potrivit imaginilor, robotaxi-ul a pătruns în intersecție și a trecut la câțiva metri de camioneta poliției, rămasă cu portiera șoferului deschisă. Lângă vehicul, suspectul se afla la sol, iar ofițerii LAPD îi dădeau comenzi verbale, cu armele ridicate. Pe măsură ce se apropia, mașina autonomă a încetinit și pare că a ezitat o fracțiune de secundă înainte de a-și continua traseul.

Incidentul a avut loc pe 1 decembrie, în jurul orei 3:40 dimineața, potrivit informațiilor transmise de NBC. Polițiștii au precizat că modul lor de intervenție nu a fost afectat de prezența vehiculului autonom și că arestarea s-a desfășurat conform procedurilor.

Waymo: „Învățăm din astfel de evenimente”

Waymo a confirmat episodul și a transmis că situația nu a reprezentat un risc pentru public, deși înregistrarea arată că robotaxi-ul s-a aflat chiar în linia de tragere. Compania afirmă că fiecare incident de acest fel este analizat atent pentru a îmbunătăți răspunsul software-ului în scenarii neobișnuite.

„Siguranța este prioritatea noastră, atât pentru pasageri, cât și pentru ceilalți participanți la trafic. Când întâlnim situații neobișnuite ca aceasta, învățăm din ele pentru a perfecționa sistemele noastre”, a transmis Waymo.

Deși flota Waymo a depășit 100 milioane de mile parcurse autonom până la jumătatea anului 2025, compania nu a fost ocolită de episoade controversate. Recent, un grup de persoane a redirecționat simultan 50 de robotaxi-uri într-o fundătură din San Francisco, blocând circulația. Într-un alt caz, cinci vehicule Waymo au fost incendiate în timpul protestelor din Los Angeles.

Pe măsură ce serviciile autonome se extind în marile orașe, astfel de incidente devin aproape inevitabile, mai ales în zone unde poliția intervine frecvent. Momentul din Los Angeles evidențiază încă o dată limitele actuale ale tehnologiei autonome, capabilă să interpreteze numeroase scenarii rutiere, dar vulnerabilă în fața situațiilor imprevizibile și dinamice pe care un algoritm le poate evalua greșit.