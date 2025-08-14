VIDEO Motorul termic bate electricul / Koenigsegg Jesko recucerește recordul mondial 0–400–0 km/h, detronând Rimac Nevera R

Koenigsegg Jesko a reușit să revendice din nou un record mondial care, pentru scurt timp, a aparținut rivalului său croat, Rimac Nevera R. Hypercar-ul suedez a redevenit cea mai rapidă mașină de serie capabilă să accelereze de la 0 la 400 km/h și să frâneze complet până la 0, confrom unui comunicat emis de companie.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În urmă cu doar o lună, Rimac Nevera R bifase nu mai puțin de 24 de recorduri mondiale de viteză, printre care și cel pentru sprintul complet 0–400–0 km/h, realizat în 25,79 secunde, performanță semnalată si de TechRider.

Înainte de performanța croaților, acest titlu fusese în portofoliul Koenigsegg. Determinați să revină în frunte, suedezii au adus pe pistă modelul Jesko Absolut, modificat pentru a depăși noua bornă. Rezultatul? Doar o lună mai târziu, Jesko Absolut a reușit să parcurgă același exercițiu în 25,21 secunde, cu 0,58 secunde mai rapid decât Rimac Nevera R.

Pentru a obține acest rezultat, Koenigsegg a adus îmbunătățiri transmisiei și a recalibrat motorul, adăugând și un sistem nou de control al cuplului, pentru aderență optimă. Recordul a fost stabilit pe pista aerodromului din Orebro, Suedia, cu Markus Lundh, pilot de teste al mărcii, la volan.

„Inginerii noștri software au ajustat și optimizat sistemele Light Speed Transmission și Engine Management și au introdus un nou sistem de control al cuplului, care gestionează aderența modelului Absolut ca niciodată până acum. Faptul că atingem acest nivel de performanță cu o mașină de serie, dotată cu motor cu combustie și tracțiune spate – depășind toate mașinile electrice cu tracțiune integrală în linie dreaptă – este aproape magic și demonstrează că ‘adevărurile’ pot fi rescrise”, a declarat Christian von Koenigsegg, fondator și CEO.

Sub capota lui Jesko Absolut se află un V8 bi-turbo de 5,0 litri, capabil să dezvolte 1.622 CP. De cealaltă parte, Rimac Nevera R mizează pe patru motoare electrice, cu un total de 2.107 CP.

Pe lângă recucerirea recordului 0–400–0 km/h, Jesko Absolut a mai stabilit încă două performanțe mondiale: cel mai rapid timp pentru 0–400 km/h (16,77 secunde, cu 0,58 secunde mai bun decât Rimac) și cel mai rapid 0–250 mph–0 (25,67 secunde, cu 0,53 secunde mai repede decât rivalul croat).