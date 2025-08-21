VIDEO Nissan X-Trail Nismo debutează în Japonia. Nu știm încă dacă modelul va fi disponibil și în Europa

Nissan a dezvăluit noua versiune X-Trail Nismo, lansarea fiind programată pentru această toamnă pe piața japoneză. Modelul combină tehnologia full-hybrid cu designul caracteristic Nismo, oferind o putere totală de 213 CP și un cuplu maxim de 330 Nm.

X-Trail Nismo, performanță și tehnologie hibridă

Noul X-Trail Nismo poate fi comandat cu sistem full-hybrid, compus dintr-un motor pe benzină de 1,5 litri cu trei cilindri și două motoare electrice, completat de o baterie de 1,73 kWh.

Inginerii Nissan au integrat suspensia Kayaba Swing Valve, prima de acest fel la Nissan, și sistemul e-4ORCE electric drive all-wheel control, special calibrat pentru versiunea Nismo. Aceste soluții cresc distribuția tracțiunii spate și asigură control optim al direcției în curbe, sporind precizia și plăcerea condusului, se arată în comunicatul de presă.

Moduri de condus și experiență dinamică

X-Trail Nismo beneficiază de un modul de control al vehiculului care include SPORT mode, pentru răspuns rapid și condus agresiv, și AUTO mode, dedicat accelerației line și confortului în trafic. SUV-ul rulează pe anvelope Michelin Pilot Sport EV, iar jantele din aluminiu de 20 de inchi au fost optimizate pentru răcirea frânelor și reducerea rezistenței aerodinamice.

Design exterior care combină aerodinamica cu identitatea Nismo

Noul model afișează elemente de design inspirate din motorsport, de la spoilerul frontal cu logo Nismo și accente roșii pe laterale, până la difuzorul posterior și lămpile spate inspirate de curse. Jantele exclusive contribuie la reducerea forței de ridicare cu 29% față de versiunea standard, fără a compromite confortul sau stabilitatea.

Interior sportiv

Cabina păstrează confortul și spațiul practic al X-Trail, dar introduce accente roșii care accentuează caracterul sportiv Nismo. Pentru cei care doresc mai multă performanță, scaunele opționale Recaro oferă suport lateral excelent și sistem de încălzire, menținând confortul chiar și în viraje rapide.

Vânzările pentru X-Trail Nismo în Japonia vor începe pe 24 septembrie, iar Nissan nu a comunicat încă dacă modelul va fi disponibil și în Europa.