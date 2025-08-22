VIDEO Noul Jeep Cherokee hibrid cu 213 CP și 312 Nm cuplu motor / Cât de capabil rămâne în off-road

Noul Jeep Cherokee a fost prezentat oficial la New York, marcând revenirea unui nume important pentru americani și nu numai. Modelul vine cu o motorizare hibrid, o premieră pentru Jeep, iar sistemul este produs la uzina din Dundee, Michigan. Primele livrări sunt programate pentru finalul lui 2025 pe piața nord americană.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cherokee revine oficial cu o premieră hibrid

După o pauză anunțată acum doi ani și primele imagini publicate în mai 2025, Cherokee revine în lumina reflectoarelor. Conform comunicatului de presă, noutatea majoră este sistemul hibrid de serie, semnat și fabricat de Jeep în Statele Unite. Lansarea s a desfășurat în cadrul unui eveniment special organizat la New York.

Mai mare pe arhitectura STLA Large

Noua generație este construită pe platforma STLA Large și a crescut în toate direcțiile. Lungimea este mai mare cu 119 milimetri, lățimea cu 25, iar înălțimea cu 50. În cifre ușor de reținut, vorbim despre aproximativ 4,78 metri în lungime, 2,12 metri în lățime și 1,72 metri în înălțime, cu un ampatament extins cu 163 milimetri. Producția de serie este planificată la uzina Toluca din Mexic.

Spațiu mai generos pentru pasageri și bagaje

Creșterea dimensiunilor se traduce în loc mai mult pentru pasagerii din spate. Portbagajul are acum un volum cu 30 la sută mai mare. Capacitatea utilă este cuprinsă între 952 și 1.934 litri, în funcție de poziția banchetei.

Gama de echipare și dotări standard

Pe piața americană, Cherokee este oferit în patru versiuni: Cherokee, Laredo, Limited și Overland. Standard, modelul primește un instrumentar de bord digital de 10,25 inch și un ecran central de 12,3 inch pentru Uconnect 5. Lista de asistenți include Automatic Emergency Braking cu detectarea pietonilor și bicicliștilor, Intersection Collision Assist, Blind spot Monitoring, Drowsy Driver Detection, Active Driving Assist și Rear Park Assist.

Opțiuni de confort și tehnologie

Clienții pot bifa plafon panoramic, scaune față ventilate și banchetă spate încălzită. Sunt disponibile oglinda retrovizoare digitală și camera cu vedere la 360 de grade. Configurarea poate fi adaptată pentru familie, navetă zilnică sau escapade de weekend.

Propulsie hibridă de 213 CP, produsă în SUA

Sub capotă se află un ansamblu hibrid format din motorul pe benzină de 1,6 litri, două unități electrice și o baterie de 1,08 kWh. Puterea totală ajunge la 213 CP, iar cuplul la 312 Nm. Sistemul hibrid este asamblat în Dundee, Michigan, și promite eficiență mai bună fără a sacrifica robustețea specifică Jeep. Cu un plin de carburant Stellantis promite pentru noul Cherokee o antonimie de peste 800 de KM.

Tracțiune integrală și moduri de rulare

Active Drive I 4×4 este oferit în standard, cu patru moduri de condus. Șoferul poate alege între Auto, Sport, Snow și Sand sau Mud, în funcție de drum și vreme.

Pentru ieșiri pe teren, unghiurile anunțate sunt de 19,6 grade la atac, 29,4 la degajare și 18,8 la rampă, cu gardă la sol de 20 de centimetri.

Prețuri și disponibilitate

În America de Nord, noul Jeep Cherokee pornește de la aproximativ 37.000 dolari. Primele unități vor ajunge la clienți spre finalul anului 2025.

Pe o piață dominată de nume consacrate, Jeep Cherokee este un rival pentru Toyota RAV4 și Hyundai Tucson, cu accent pe eficiență și capabilități în afara asfaltului.

Prezența lui LL COOL J la evenimentul din Brooklyn a subliniat tema revenirii, reflectată simbolic în versul „Don’t call it a comeback” folosit în clipul de lansare.