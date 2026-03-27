Compania americană de ride-sharing Uber va introduce primul serviciu comercial de taxi autonom pe străzile Zagrebului, capitala Croației.

Pentru această inițiativă, Uber colaborează cu Verne, o filială a Rimac Technology, și cu compania chineză Pony.ai, lider în dezvoltarea de sisteme autonome de conducere, relatează The Verge.

Această colaborare marchează primul pas concret pentru lansarea robotaxiurilor în Europa, după ce piața de taxiuri autonome s-a dezvoltat mai rapid în America de Nord și China.

Implementarea serviciului

Verne, specializată în taxiuri autonome, va gestiona toate aprobările de reglementare și va coordona implementarea sistemelor de conducere autonomă Pony.ai pe vehiculele din rețeaua Uber. În practică, clienții din Zagreb vor putea comanda un robotaxi prin aplicația Uber, la fel cum fac pentru un taxi tradițional, fără a fi nevoie de șofer uman la bord.

Primul vehicul care va intra în circulație este Arcfox Alpha T5, un crossover electric fabricat în China, cu autonomie de până la 440 km conform ciclului WLTP. Vehiculul este echipat cu sistemul de conducere autonomă de generația a șaptea dezvoltat de Pony.ai, care include senzori avansați, radare și camere pentru a permite navigarea complet autonomă pe drumurile publice.

Momentan nu este clar dacă la lansare va fi prezent un monitor de siguranță în vehicul, care să poată interveni în caz de urgență sau să asigure siguranța pasagerilor.

Planuri de extindere în Europa

După obținerea aprobărilor și colectarea datelor suficiente din trafic real, Uber, Verne și Pony.ai intenționează să extindă serviciul în alte orașe europene. Companiile estimează că mii de robotaxiuri ar putea circula pe străzile capitalei și ale altor orașe europene în următorii câțiva ani, marcând începutul unei prezențe consistente a taxiurilor autonome pe continent.

Aceasta ar reprezenta o schimbare semnificativă în peisajul transportului urban european, care, până acum, rămânea în urmă față de America de Nord și China, unde robotaxiurile sunt deja testate și integrate în rețele de transport.

Uber își consolidează astfel poziția de lider global în mobilitate autonomă. Compania a investit în Verne și va sprijini expansiunea sa ca partener strategic, fără a dezvălui suma exactă a investiției.

Această inițiativă este doar una dintre multiplele proiecte internaționale în domeniul robotaxiurilor în care Uber este implicată. Până acum, compania a semnat peste 20 de parteneriate globale, inclusiv cu Rivian, Volkswagen și Nissan. Prin aceste colaborări, Uber urmărește să integreze robotaxiurile în rețelele sale existente, creând o infrastructură globală de transport autonom.

În America de Nord și China, servicii similare de robotaxi sunt deja operaționale sau în faze avansate de testare. Companii precum Waymo (subsidiară Alphabet/Google), Cruise (GM) și Baidu Apollo testează taxiuri autonome în mai multe orașe, inclusiv Los Angeles, San Francisco și Beijing. În Europa, însă, inițiativele de acest fel sunt încă la stadiu pilot, iar lansarea Uber la Zagreb reprezintă primul serviciu comercial funcțional de taxi autonom.

Prin această mișcare, Uber devine pionierul robotaxiurilor pe piața europeană, oferind un precedent pentru alte orașe și companii interesate de transportul autonom.