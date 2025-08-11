VIDEO ZF a lansat o nouă generație a senzorului Smart Chassis. Poate detecta, printre altele, dacă roțile sunt slăbite

ZF a lansat o nouă generație a senzorului inteligent Smart Chassis, capabil să detecteze dacă roțile unui vehicul sunt slăbite. Dispozitivul integrează un accelerometru care analizează mișcările în trei dimensiuni și oferă date suplimentare pentru monitorizarea șasiului. Această tehnologie aduce funcții noi menite să crească siguranța și confortul șoferilor.

Noul senzor a fost prezentat recent de ZF, un lider în domeniul tehnologiilor auto, și promite să revoluționeze monitorizarea stării vehiculului. Lansarea a avut loc în acest an și marchează un pas important în dezvoltarea sistemelor inteligente pentru mașini moderne, în special pentru vehicule electrice și cele comerciale.

Funcții avansate pentru siguranță și întreținere

Senzorul Smart Chassis include acum funcția „Chassis Health Monitoring”, care urmărește în timp real starea fizică a șasiului. Astfel, dacă este detectată o anomalie, cum ar fi o piuliță insuficient strânsă după schimbarea anvelopelor, șoferul primește un avertisment direct pe ecranul mașinii. Acest sistem ajută la prevenirea unor defecțiuni majore și asigură intervenția rapidă.

În plus, senzorul poate estima încărcătura totală a vehiculului, folosind un algoritm dedicat care calculează masa acestuia. Această caracteristică este utilă mai ales pentru mașinile electrice, deoarece permite o estimare mai precisă a autonomiei, în funcție de numărul pasagerilor și volumul de bagaje. De asemenea, transportatorii pot beneficia de această funcție pentru optimizarea încărcării și siguranței.

Adaptare la condițiile de drum

Pe lângă monitorizarea șasiului și a sarcinii, senzorul poate detecta textura suprafeței asfaltului, ceea ce permite activarea unor funcții precum anularea activă a zgomotului în habitaclu prin intermediul difuzoarelor interne. Această tehnologie contribuie la un nivel mai ridicat de confort sonor pentru pasageri.

Noul Smart Chassis Sensor este gândit să funcționeze în armonie cu alte sisteme dezvoltate de ZF, cum ar fi controlul activ sau semi-activ al amortizării și controlul electromecanic al ruliului. De asemenea, el ajută la optimizarea reacțiilor sistemelor steer-by-wire, îmbunătățind astfel răspunsul volanului și siguranța în condus.

Dispozitivul este integrat în articulația sferică a suspensiei independente, exact ca și modelul anterior. O noutate importantă este includerea accelerometrului, care permite reducerea numărului total de senzori necesari. Această optimizare poate duce la scăderea costurilor de producție și simplificarea procesului de asamblare, beneficii importante pentru producători și, indirect, pentru consumatori.