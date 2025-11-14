Volkswagen ia în calcul utilizarea tehnologiei dezvoltate împreuna cu Rivian şi pe modelele sale cu motoare termice

Grupul Volkswagen a declarat că tehnologia pe care o dezvoltă împreună cu producătorul american de vehicule electrice Rivian ar putea fi utilizată, în timp, şi la modelele sale cu motoare cu ardere internă, relatează Reuters, transmite News.ro.

Integrarea software-ului şi a electronicii pe platformele auto este esenţială pentru Volkswagen, care s-a confruntat cu dificultăţi în unificarea arhitecturii tehnologice a mărcilor sale, după întârzieri repetate la divizia internă de software, Cariad.

Colaborarea cu Rivian este văzută ca o modalitate de a accelera dezvoltarea unei platforme de generaţie următoare şi de a reduce decalajul faţă de rivali precum Tesla sau producătorii chinezi.

”Este, desigur, o arhitectură extrem de capabilă şi am putea permite utilizarea ei viitoare şi pentru vehicule ICE, dar, aşa cum am menţionat, focusul nostru clar este implementarea pentru modelele electrice, iar tot ceea ce va urma se va decide ulterior”, a declarat Carsten Helbing, co-director al joint-venture-ului RV Tech.

Cererea pentru vehicule electrice în Statele Unite ar urma să încetinească odată cu expirarea creditului fiscal de 7.500 de dolari, în timp ce, în Europa, Volkswagen şi alţi producători tradiţionali se confruntă cu presiuni crescute din partea mărcilor chineze cu preţuri reduse.

Volkswagen a fost de acord să investească 5,8 miliarde de dolari în Rivian anul trecut, o mişcare interpretată pe scară largă ca o încercare de a-şi consolida capacităţile software după eşecurile Cariad.

”Arhitectura are capacitatea de a susţine şi alte configuraţii de propulsie. Nu vedem probleme majore acolo, dar, desigur, este necesar un plus de muncă la nivelul componentelor şi al platformei”, a spus Helbing pentru Reuters.

Cele două companii au precizat că testele de iarnă vor începe până la finalul acestui an, evaluând performanţa sistemului în condiţii extreme pe modelul Volkswagen ID.Every1, pe un model Audi şi pe unul Scout.

Noul model compact ID.Every1 va fi primul automobil al grupului VW care va utiliza arhitectura software şi electronică RV Tech, lansarea fiind planificată pentru 2027. Până la sfârşitul deceniului, mai multe modele ale grupului Volkswagen bazate pe platforma Scalable Systems Platform sunt aşteptate să adopte tehnologia dezvoltată în cadrul parteneriatului.