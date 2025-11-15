Volkswagen T-Roc R revine în forță. Rivalul lui Cupra Formentor pregătește un motor de 333 CP și evacuare Akrapovic

Potrivit informațiilor apărute pe site-ul britanic autoexpress.co.uk, următoarea generație Volkswagen T-Roc va păstra în gamă și versiunea de performanță R.

Modelul a fost deja prezentat presei sub forma unui prototip camuflat în cadrul sesiunilor internaționale de test cu noul T-Roc, semn că dezvoltarea se apropie de etapa finală.

În segmentul crossoverelor sportive, viitorul T-Roc R ar putea concura cu modele precum Cupra Formentor și Audi SQ5. Prin resursele tehnice anunțate, versiunea germană pare să se poziționeze între cele două: mai compactă și agilă decât SQ5, dar orientată spre performanță similară cu Formentor.

Motor mild-hybrid de 333 CP pentru versiunea R

Noul T-Roc R va utiliza un motor de 2,0 litri cu tehnologie mild-hybrid, capabil să ofere 333 CP. Această configurație marchează tranziția treptată a modelelor de performanță Volkswagen către soluții mai eficiente, fără a renunța la puterea specifică liniei R. Propulsorul va fi cuplat la o cutie automată DSG cu șapte trepte și la tracțiunea integrală 4Motion.

Conform informațiilor disponibile, versiunea de performanță va putea fi echipată cu un sistem de evacuare Akrapovic cu patru terminații, element rezervat până acum versiunilor de top din gama R. De asemenea, jantele de 20 de inch vor face parte din pachetul dedicat celor care caută o ținută rutieră cât mai fermă.

Prețurile nu au fost anunțate încă

Volkswagen pregătește o ofertă diversificată pentru noul T-Roc. În prezent, modelul este disponibil cu motorul de 1,5 litri eTSI în variante de 116 și 150 CP, cu tracțiune față. În 2026 va intra în gamă și un 2,0 litri eTSI cu tracțiune integrală, iar ulterior vor fi introduse două versiuni full-hybrid bazate pe motorul de 1,5 litri, cu 136 și 170 CP. În acest context, T-Roc R va completa gama în zona de performanță pură.

Ca reper pentru piața locală, versiunea actuală Volkswagen T-Roc pornește în România de la 26.700 EUR cu TVA, cu motorizări între 116 și 150 CP. Deocamdată, Volkswagen nu a comunicat un preț pentru viitorul T-Roc R. Totuși, dacă ne uităm la unul dintre rivalii săi direcți, Cupra Formentor, observăm că vârful gamei este reprezentat de versiunea VZ Extreme, care pornește în România de la aproximativ 55.800 EUR. Această configurație oferă până la 333 CP, tracțiune față sau 4Drive și dotări suplimentare, inclusiv suspensie adaptivă.