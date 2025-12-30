Compania ZF va prezenta o nouă funcție de „reducere activă a zgomotului” în mașini / Funcția este strict una software, pentru șasiul autoturismului

Zgomotul cauciucurilor din interiorul vehiculului este un sunet intruziv de care producătorii auto încearcă tot mai mult să scape, prin diverse niveluri de antifonare. Acesta se poate propaga prin componentele șasiului, prin intermediul elementelor precum brațele de control sau amortizoarelor. De aceea, ZF Friedrichshafen va lansa funcția Active Noise Reduction (reducere activă a zgomotului), transmite Economica.net.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Producția va începe din 2028

Noua funcție, ce va fi prezentată la Consumer Electronics Show (6-9 ianuarie 2026, Las Vegas), susține că reduce acest zgomot la sursă, fără hardware suplimentar în vehicul. Funcția va minimiza zgomotul anvelopelor și curenților de aer din interiorul vehiculului.

Soluția bazată pe software utilizează senzorul Smart Chassis Sensor al ZF pentru a măsura cu precizie vibrațiile transmise de la anvelope la vehicul prin intermediul șasiului. Datele sunt analizate folosind un algoritm special dezvoltat care recunoaște modelele caracteristice ale zgomotului cavității anvelopelor (de obicei în jur de 200 Hz), iar software-ul generează un semnal de contracarare.

Funcția utilizează mișcările amortizorului pentru a reduce în mod specific interferențele sonore fără a afecta funcția propriu-zisă a sistemului de suspensie. Peter Holdmann, membru al Consiliului de administrație al ZF, a declarat că acest lucru este „un exemplu excelent” al modului în care compania utilizează algoritmii pentru a face componentele și mai eficiente.

Versiunea actuală a tehnologiei realizează reduceri de zgomot de peste 3 dB, o diferență pe care pasagerii o pot simți cu ușurință. Specialiștii companiei germane estimează că, în viitor, sunt posibile reduceri de până la 10 dB. Producția în serie a sistemului Active Noise Reduction este programată să înceapă în 2028.