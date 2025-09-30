Avioane suedeze JAS 39 Gripen sunt „așteptate” în Ucraina, potrivit ministrului adjunct al Apărării de la Kiev / Ce avantaj are această aeronavă în fața F-16 sau Mirage 2000

Așteptările legate de potențialul transfer al unor avioane de luptă JAS 39 Gripen fabricate în Suedia către Ucraina s-au intensificat recent, în urma declarațiilor unui înalt oficial ucrainean, deși Stockholm-ul nu a confirmat încă acest lucru, transmite The Aviationist.

Generalul locotenent Ivan Gavriliuk, ministrul adjunct al Apărării din Ucraina, a declarat că Gripen se numără printre avioanele occidentale „așteptate”, alături de F-16 și Mirage 2000, pentru a întări forța aeriană a țării. Când a fost presat de BBC să ofere detalii, el a fost rezervat, repetând doar că livrările sunt „așteptate”. „Când le veți vedea în aer deasupra Ucrainei, atunci veți înțelege”, a mai spus el. Este pentru prima dată când un înalt oficial de la Kiev include în mod deschis Gripen într-o listă de active viitoare.

Poziția Suediei și avantajele Gripen

Cu toate acestea, această declarație optimistă a Ucrainei pare să contrazică poziția oficială a Suediei. La începutul lunii, ministrul suedez al Apărării, Pål Jonson, a susținut că discuțiile despre vânzarea avioanelor Gripen vor fi deschise numai după încheierea războiului. Analiștii sugerează că, prin urmare, comentariul lui Gavriliuk ar putea face aluzie la viitoare acorduri postbelice.

Gripen a fost considerat mult timp un candidat ideal pentru Ucraina datorită avantajelor sale operaționale, și anume capacitatea de a efectua operațiuni dispersate de pe drumuri și piste nepregătite în locații izolate, cu un sprijin minim. Această caracteristică îi oferă un avantaj major față de F-16 sau Mirage 2000, care necesită piste mai bine pregătite și o logistică mai complexă. În plus, acesta dispune de sisteme avansate de război electronic și arme compatibile cu NATO.

Chiar dacă Suedia ar aproba transferul, rămân provocări semnificative, inclusiv obstacole legate de instruire și certificare. Punerea în funcțiune a unei noi platforme occidentale, așa cum a demonstrat programul F-16, necesită multe luni. Din punct de vedere logistic, adăugarea unui nou tip de avion de vânătoare ar face flota aeriană ucraineană și mai eterogenă, fiecare avion necesitând propriul lanț de aprovizionare și asistență tehnică.

Pe lângă Suedia, mai folosesc avioane JAS 39 Gripen următoarele state: Brazilia, Cehia, Thailanda, Africa de Sud și Ungaria.