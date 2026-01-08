Cercetătorii chinezi au declarat că au dezvoltat un puternic software de simulare aerospațială capabil să identifice posibile limitări aerodinamice și de stabilitate în designul bombardierului american B-21 Raider, unul dintre cele mai avansate avioane stealth din lume, informează Interesting Engineering.

Programul, denumit PADJ-X, folosește o tehnologie care permite ajustarea simultană a mii de parametri de proiectare, în contrast cu metodele convenționale bazate pe încercare și eroare, costisitoare și lente. Cercetătorii susțin că această platformă „all-in-one” ar putea revoluționa modul în care sunt proiectate avioanele militare moderne.

Posibile limitări ale B-21

Pentru a demonstra capacitățile software-ului, echipa condusă de cercetătorul Huang Jiangtao, de la Centrul de Cercetare și Dezvoltare în Aerodinamică din China, a aplicat PADJ-X pe configurații conceptuale asemănătoare cu bombardierul B-21.

Rezultatele teoretice arată că optimizarea aerodinamică poate crește raportul portanță/rezistență cu aproximativ 15%, poate reduce efectele undelor de șoc și poate aduce momentul de tangaj aproape de zero, ceea ce ar permite un zbor mai stabil și mai eficient.

Cercetătorii subliniază însă că aceste concluzii se bazează pe modele teoretice și forme deduse din surse publice, nu pe date clasificate, având în vedere că performanțele reale ale B-21 rămân strict secrete.

O platformă multidisciplinară

PADJ-X integrează cinci discipline principale: aerodinamică, propulsie, electromagnetism, semnătură infraroșie și undă sonoră, într-un singur cadru de lucru. Aceasta permite inginerilor să echilibreze compromisurile dificile specifice designului stealth, cum ar fi reducerea vizibilității radar fără a afecta eficiența aerodinamică sau rezistența structurală.

Pentru comparație, metodele tradiționale testează fiecare parametru separat, ceea ce limitează viteza și eficiența optimizării.

Alte simulări și perspective

În afară de analiza B-21, cercetătorii chinezi au testat PADJ-X pe o configurație similară dronei X-47B a Marinei SUA, care a fost întreruptă în 2015. Rezultatele au arătat o reducere a rezistenței aerodinamice cu 10% și o scădere de zece ori a secțiunii radar frontale.

Software-ul a fost utilizat și pentru simulări ale vehiculelor hipersonice, optimizarea semnăturilor infraroșii ale motoarelor și reducerea undelor sonore pentru aeronave supersonice.

Deși instrumentele de optimizare adjoint nu sunt noi (NASA, Germania și Franța au dezvoltat sisteme similare încă din anii 1990) cercetătorii chinezi susțin că PADJ-X acoperă mai multe discipline simultan și reduce necesitatea ajustărilor manuale.

Rămâne însă incert dacă simulările vor corespunde performanțelor reale, mai ales când este vorba despre sisteme clasificate străine