Cu ce avion a zburat Nicușor Dan la Paris, unde a rămas blocat din cauza vremii / Aeronava C-27J Spartan se află de 16 ani în serviciul Armatei Române

Nicușor Dan se află într-o deplasare la Paris, în cadrul reuniunii „Coaliției de Voință”. Președintele României a ales să facă deplasarea cu un avion militar C-27J Spartan, după ce Administrația Prezidențială a rămas fără avion în 2013, după cum relatează G4Media.ro. Cu această aeronavă a fost transportat atât președintele, cât și staff-ul său, dar și un număr de jurnaliști, pentru a participa la reuniunea din Franța.

În ce situații a fost folosit C-27J Spartan

Aeronava cu care Nicușor Dan s-a deplasat la Paris aparține Forțelor Aeriene Române. Potrivit roaf.ro, aeronava a intrat în serviciul Ministerului Apărării Naționale în 2010, după ce contactul a fost semnat în 2007. Aceasta a fost gândită cu scopuri militare, având capabilități de manevrare și tactice superioare.

Avionul este destinat să execute misiuni tactice, în operații de menținere a păcii şi umanitare asigurând transportul aerian direct în teatru, ziua şi noaptea.

Totuși, acest tip de aeronavă este folosită și pentru transportarea de persoane și echipament în străinătate, când un avion Spartan a fost trimis în Elveția, pentru a ajuta victimele unui incendiu dintr-o stațiune montană. Totodată, un C-27J Spartan a mai fost în Elveția în momentul incendiului de la Colectiv, pentru a transporta victime către clinici din Zurich.

Specificațiile tehnice ale aeronavei Spartan

Potrivit site-ului producătorului Alenia Aeronautica (arhivat), C-27J Spartan este o aeronavă de dimensiuni medii, cu o suprafață a aripilor de 82 m2. Acesta are două motoare de producție Rolls-Royce, ce dezvoltă peste 4.600 de cai putere. Elicele, de producție Dowty, au un diametru de 4,11 metri, iar acestea propulsează aeronava cu o viteză maximă de 602 km/h.

Cu o capacitate a rezervoarelor de 12.320 de litri, autonomia maximă a aeronavei este de 5.926 de kilometri la gol, 4.260 de kilometri cu 6 tone de încărcătură și 1.852 de kilometri cu 10 tone de încărcătură. C-27J Spartan are o încărcătură maximă de 11,5 tone.

Partea de radare este asigurată de Northop Grumman, care au dotat avionul militar cu un radar AN/APN-241 de joasă putere. Acesta poate detecta turbulențele, vremea și chiar dacă aeronava este ținta unor atacuri aeriene. Contractul pentru achiziția avionului C-27J SPARTAN a fost semnat între Ministerul Apărării Naționale şi Alenia Aeronautica SpA în decembrie 2007, iar primele avioane au fost livrate in 2010.

De ce un Spartan face mai mult până la Paris decât un avion de linie

Președintele României a rămas blocat până miercuri după-amiază pe pista de decolare a aeroportului din Paris, când toți ceilalți lideri care au participat la reuniunea „Coaliției de Voință”, au plecat de marți seară din capitala Franței. Miercuri dimineață, delegația română a intrat in avion, avionul a fost degivrat (curățat de gheața acumulată, n.red.), a rulat pe pistă, cu motoarele pornite, așteptând doar aprobare de la turnul de control pentru decolare. Nu s-a întâmplat acest lucru, pentru că pista, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului nu a putut fi curățată suficient.

G4Media.ro relatează că, timp de „4 ore și jumătate”, Nicușor Dan a fost deconectat de ceea ce se întâmplă în România. Deci putem trage concluzia că un zbor București-Paris cu un avion C-27J Spartan durează 4 ore și jumătate. Potrivit datelor analizate de TechRider.ro, un zbor de linie cu un avion Airbus A321neo durează puțin peste trei ore. De ce aeronava militară face mai mult decât un avion de linie?

Răspunsul aici poate să fie unul variat. Vremea joacă un rol-cheie în punctualitatea zborurilor. Spre exemplu, aeronava în care este Nicușor Dan nu a decolat din cauza zăpezii de pe pista de decolare.

De asemenea, nu este de ignorat și partea mecanică. Deși motoarele Rolls-Royce de pe Spartan sunt suficient de puternice, sistemul de propulsie, respectiv elicele, nu fac față condițiilor nefavorabile de vreme la fel de bine ca un motor cu reacție.

Totuși, deplasarea cu aeronava militară este bună pentru bugetul Administrației Prezidențiale, care a economisit 30 de milioane de lei folosind aeronave din dotarea MApN. Potrivit G4Media.ro, pentru zborurile de distanță lungă, va fi închiriat un alt avion decât Spartan.

De 13 ani, România nu are aeronavă prezidențială

Gândul.ro relatează că România a rămas fără nicio aeronavă oficială ca urmare a unui șir de dispute între fostul premier Victor Ponta și fostul președinte Traian Băsescu. De peste un deceniu, președintele, premierul și demnitarii care îi însoțesc în deplasările externe nu mai au la dispoziție un avion prezidențial.

Din 1990 până în 2010, a fost folosit ca avion prezidențial Boeing-ul 707-3K1C Carpaţi produs în 1974, folosit și de Nicolae Ceaușescu, dotat cu birou oficial, cameră de odihnă, tehnica specifică de secretizare a comunicațiilor şi a convorbirilor pe care șeful statului le efectua la bordul aeronavei. Ultimul președinte care l-a folosit la deplasările externe a fost Traian Băsescu.

Boeing 707-3K1C Carpați. Sursa foto: Pedro Aragão / Wikimedia