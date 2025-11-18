PZL Mielec, o companie din grupul Lockheed Martin, a semnat un contract cu Česká Letecká Servisní (CLS) și Ministerul de Interne al Republicii Cehe pentru achiziția a două elicoptere Sikorsky S-70 FIREHAWK, în ceea ce marchează debutul primei flote internaționale de acest tip, se arată într-un comunicat de presă emis de Lockheed Martin.

Elicopterele FIREHAWK sunt recunoscute pentru rolul lor esențial în combaterea incendiilor forestiere și intervențiile de urgență din Statele Unite. Extinderea flotei în Europa intervine într-un moment critic. Sezonul incendiilor din 2025 a afectat peste 1 milion de hectare, cel mai grav bilanț din istoria continentului.

Aeronavele vor fi staționate în Republica Cehă și vor acționa în toată Europa

Sprijinite de programul RescEU al Comisiei Europene, aeronavele vor fi staționate în Republica Cehă și vor interveni în misiuni aeriene de stingere a incendiilor și în situații de urgență în întreaga Europă. Contractul prevede că Ministerul de Interne ceh poate achiziționa ulterior un al treilea elicopter FIREHAWK.

„Incendiile forestiere amenință tot mai mult comunitățile europene. Suntem mândri că PZL Mielec furnizează elicoptere avansate pentru a proteja oameni, resurse și infrastructură. Acest elicopter produs în Polonia arată cum tehnologia sprijină eforturile critice de stingere a incendiilor și intervenție în situații de urgență”, a declarat Janusz Zakręcki, președinte și director general al PZL Mielec.

FIREHAWK se bazează pe elicopterele Black Hawk fabricate în Polonia

„Sosirea elicopterelor FIREHAWK în Europa reprezintă un pas important în intervențiile pentru stingerea incendiilor și situațiile de urgență. Combinația dintre capacitățile dovedite ale aeronavei și expertiza echipelor europene permite gestionarea mai eficientă a incendiilor”, a declarat dr. Dennis Goege, vicepreședinte Lockheed Martin Europa.

Monika Kowalczykova, director executiv CLS, a subliniat importanța acestei colaborări: „Această capacitate revoluționară de stingere a incendiilor din aer oferă comunităților europene un instrument vital în lupta împotriva incendiilor devastatoare.”

United Rotorcraft, compania americană responsabilă pentru modificarea elicopterelor Black Hawk în FIREHAWK, a livrat până acum 28 de unități agențiilor americane.

Specificații tehnice

FIREHAWK are un rezervor de apă de 3.785 litri, motor cu două turbine și capacitate de vedere nocturnă. Agențiile de siguranță publică din SUA utilizează aceste elicoptere în condiții periculoase, zi și noapte, unde alte aeronave nu pot interveni.

Lockheed Martin Sikorsky și CAL FIRE au anunțat recent o inițiativă de extindere a cercetării și inovării în domeniul elicopterelor de stingere a incendiilor, inclusiv dezvoltarea unui model autonom FIREHAWK.