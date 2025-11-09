Germania menține obiectivul de a lua o decizie privind viitorul proiectului european de apărare FCAS (Future Combat Air System) până la finalul acestui an, a declarat ministrul german al apărării, Boris Pistorius, scrie Reuters.

Programul, dezvoltat în colaborare cu Franța și Spania, are ca scop realizarea următoarei generații de avioane de luptă și a unui sistem integrat de apărare aeriană pentru forțele militare europene.

Decizia Berlinului vine într-un context în care discuțiile între statele partenere au întâmpinat întârzieri. Germania a acuzat industria franceză că blochează avansarea fazei următoare a proiectului, solicitând control exclusiv asupra anumitor aspecte de dezvoltare. În același timp, situația politică din Franța a întârziat organizarea unor discuții la nivel ministerial.

Vorbind la Berlin, Pistorius a subliniat că agenda nu s-a schimbat. „Ne menținem planul de a lua o decizie până la sfârșitul anului, indiferent cum va arăta această decizie,” a declarat ministrul. El a precizat că nu există încă o dată stabilită pentru o întâlnire trilaterală cu Franța și Spania, dar că subiectul a fost discutat recent cu cancelarul german Friedrich Merz.

Ministrul german a afirmat că a vorbit săptămâna trecută cu omologul său francez, Catherine Vautrin, care și-a exprimat dorința ca proiectul să continue. Totuși, Pistorius a remarcat că deciziile nu depind doar de guvernul francez, ci și de industria implicată. „Domnul Eric Trappier de la Dassault joacă în mod evident un rol cheie aici, cel puțin în comunicarea publică,” a spus el.

Proiectul FCAS este considerat esențial pentru modernizarea capabilităților aeriene ale Europei. Acesta ar urma să înlocuiască în timp aeronave precum Rafale în Franța și Eurofighter Typhoon în Germania, cu un termen orientativ de operare începând după anul 2040. Sistemul prevede nu doar un avion de luptă avansat, ci și integrarea unor drone, rețele digitale și capacități de luptă în cloud.

Înaintea unei întâlniri cu ministrul apărării din Spania, Margarita Robles, la Madrid, Catherine Vautrin a insistat asupra necesității de a avansa. Ea a subliniat că Franța are nevoie de o soluție pentru înlocuirea flotei actuale de avioane Rafale, inclusiv a variantelor compatibile cu portavionul. „Franța are nevoie de un aparat pentru portavion și de sistemul care reprezintă inovația SCAF,” a declarat Vautrin. Ea a adăugat: „Suntem trei țări implicate în acest proiect și este logic ca toate să lucreze împreună, iar industriile lor să participe. Există urgență.”

În prezent, nu există un calendar confirmat pentru reluarea negocierilor oficiale între cele trei guverne. Totuși, toate părțile au indicat că mențin interesul în continuarea proiectului, chiar dacă detaliile privind managementul industrial și distribuția responsabilităților tehnice rămân subiecte de dispută.

FCAS este considerat unul dintre cele mai mari proiecte de apărare lansate în Europa, atât ca valoare estimată, cât și ca importanță strategică. Capacitatea celor trei state de a ajunge la un acord va influența nu doar viitorul aviației de luptă europene, ci și nivelul de autonomie militară și tehnologică în raport cu alte puteri, inclusiv Statele Unite.

Pentru moment, Germania afirmă că rămâne fermă în intenția de a clarifica poziția sa până la finalul anului, iar Franța subliniază nevoia de rapiditate pentru a respecta termenele de înlocuire a echipamentelor existente. Spania, parte a proiectului încă din 2019, a susținut în mod constant ideea unui parteneriat industrial echilibrat. Concluziile urmează să depindă atât de negocierile politice, cât și de înțelegerile între companiile de apărare implicate.