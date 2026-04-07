Lipsa combustibilului ar putea duce la anularea mai multor zboruri în vară / Ce aeroporturi sunt în pericol

George Radu
7 aprilie 2026
aeroport-Bruxelles-Zaventem-Belgia
Sursa foto: HATIM KAGHAT / Belga Press / Profimedia
Un expert în turism avertizează că penuria de combustibil ar putea provoca anularea unor zboruri în sezonul estival. Mai multe aeroporturi europene se pregătesc deja să introducă măsuri de raționalizare a combustibilului, iar situația s-ar putea agrava dacă războiul din Iran nu se încheie curând, relatează MEDIAFAX.

Cunoscutul analist al industriei aviatice Simon Calder a lansat un avertisment privind călătoriile cu avionul din această vară, potrivit Express. El spune că deficitul de combustibil ar putea duce la anularea unor zboruri în lunile următoare. Avertismentul îi vizează în special pe pasagerii companiilor British Airways, EasyJet și Ryanair, însă anulări ar putea apărea și la alte linii aeriene.

Primele măsuri de raționalizare sunt pregătite la aeroporturile din Bologna, Milan Linate Airport, Treviso și Venice. Sâmbătă, acestea au emis o notificare pentru operatorii aerieni în care se arată că, „din cauza disponibilității limitate de combustibil furnizat de Air BP Italia, serviciile de realimentare pentru operatorii aflați sub contract cu această companie pot fi supuse unor restricții”.

Efectele se văd deja și pe piața britanică. Vineri, compania Skybus a anulat toate zborurile dintre Cornwall și Londra. Directorul general al companiei, Jonathan Hinkles, a explicat decizia prin „creșterea globală a costurilor combustibilului ca urmare a conflictului din Golf”, la care s-a adăugat o scădere bruscă a numărului de pasageri.

La rândul său, Michael O’Leary, directorul executiv al Ryanair, a avertizat că există „riscul unor întreruperi ale aprovizionării cu combustibil în Europa în lunile mai și iunie” dacă războiul nu se încheie rapid. În acest scenariu, compania ar putea fi nevoită să anuleze unele zboruri.

Expertul spune că problemele s-ar putea resimți inclusiv pe rutele către Amsterdam, Barcelona, Geneva, Milan, Nice și Stockholm.

Simon Calder a adăugat că liderii companiilor aeriene sunt relativ încrezători că aprovizionarea cu combustibil va acoperi cererea din aprilie, însă perspectivele pentru lunile mai și pentru sezonul de vară rămân incerte.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

