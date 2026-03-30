Războaiele care se extind în mai multe regiuni ale lumii încep să redeseneze harta zborurilor comerciale și să aducă presiuni suplimentare asupra siguranței aviației. În centrul atenției se află Orientul Mijlociu, unde conflictul izbucnit în Iran în urmă cu o lună a schimbat radical utilizarea spațiului aerian și a amplificat perturbările pe rutele internaționale, potrivit Reuters.

Efectul de „pâlnie” asupra rutelor dintre Asia și Europa

Efectele se resimt direct pe culoarele dintre Asia și Europa. Traficul aerian, care înainte traversa sau survola regiunea, este acum redirecționat. Rezultatul: aglomerări pe rute alternative și o dependență tot mai mare de coridoare înguste, în special deasupra Azerbaidjanului și Asiei Centrale.

Contextul este însă mai larg. Conflictul dintre Rusia și Ucraina continuă să limiteze accesul în spațiul aerian din estul Europei, iar tensiunile dintre Pakistan și Afganistan complică și mai mult tabloul regional. Companiile aeriene sunt astfel obligate să opereze pe rute din ce în ce mai restrânse.

EASA: Riscurile concentrării traficului în zone atipice

În acest climat, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (EASA) atrage atenția asupra riscurilor care cresc odată cu concentrarea traficului. „Este clar că concentrarea traficului pe anumite rute, disponibilitatea spațiului aerian pentru controlul traficului aerian, precum și faptul că traficul poate utiliza rute care nu sunt atât de obișnuite, pot genera riscuri de siguranță”, a declarat Florian Guillermet, directorul executiv al instituției.

Declarațiile vin într-un moment în care aviația – considerată în mod tradițional unul dintre cele mai sigure moduri de transport – se confruntă cu un cumul de amenințări. Nu mai este vorba doar despre restricții de spațiu aerian. Piloții trebuie să gestioneze și riscuri directe, inclusiv cele generate de rachete sau drone.

Pregătirea echipajelor și noi restricții de zbor

Guillermet, care anterior a condus sistemul francez de control al traficului aerian, spune că echipajele și controlorii au fost instruiți să anticipeze și să reducă aceste pericole. Cu toate acestea, închiderea unor zone aeriene sau limitarea zborurilor rămân, în anumite situații, inevitabile.

EASA – organizație care reunește 31 de state europene – pregătește în paralel o actualizare a strategiei sale în domeniu. Revizuirea vine pe fondul unor riscuri tot mai diverse: interferențe GPS, activități neautorizate cu drone, dar și probleme operaționale precum apropierile instabile sau incidentele pe pistă.

De altfel, instituția a reînnoit vineri recomandarea ca operatorii aerieni să evite spațiul aerian deasupra Iranului, Israelului și anumitor zone din Gulf până pe 10 aprilie.

Dronele și „războiul hibrid” pe aeroporturile civile

Un capitol aparte îl reprezintă dronele. Autoritățile europene lucrează la reguli mai clare pentru combaterea activităților neautorizate, mai ales în jurul aeroporturilor civile. În ultimii ani, astfel de incidente s-au înmulțit, iar unele dintre ele sunt asociate, de experți în securitate, cu forme de „război hibrid” – combinații de acțiuni militare, atacuri cibernetice și alte tipuri de interferență.

De la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, dronele au devenit un instrument esențial în conflict. Iar efectele nu se limitează la front. Aeroporturi din Europa, de la Stockholm la München, au raportat perturbări cauzate de drone, suspectate – fără confirmare oficială – că ar avea legătură cu acest context.

În acest peisaj tot mai complicat, EASA analizează inclusiv cerințele tehnice pentru dispozitivele care operează în apropierea aeroporturilor. „Sunt necesare reguli mai clare”, a subliniat Guillermet, mai ales în condițiile creșterii activității dronelor „legate de stat”.