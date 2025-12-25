Rusia a anunțat că avionul său de luptă stealth Su-57 a efectuat primul zbor cu un motor de generația a cincea, denumit „Produsul 177”, care promite să îmbunătățească performanțele aeronavei și să susțină obiectivele de modernizare și export, anunță Interesting Engineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Motorul, dezvoltat de United Engine Corporation și integrat în Su-57 de United Aircraft Corporation, ambele parte din grupul de stat Rostec, a funcționat fără probleme pe durata zborului,au anunțat oficialii ruși.

Motor de înaltă performanță

Specialistii au început evaluarea motorului în zbor, și au urmărit tracțiunea, consumul de combustibil și durabilitatea în condiții reale de operare.

Potrivit Rostec, Su-57 a fost deja utilizat în condiții reale de luptă și respectă cerințele pentru aeronave de generația a cincea, inclusiv caracteristicile stealth menite să reducă detectarea radar. Compania a adăugat că interesul pentru Su-57 pe piața internațională este ridicat, iar livrările de export sunt în curs.

Tracțiune de 160 kN și eficiență crescută

Mikhail Streleț, directorul biroului de proiectare Suhoi, a subliniat că platforma trece printr-un proces de „dezvoltare evolutivă” pentru a extinde capabilitățile de luptă și a integra tehnologii noi. „Deși Su-57 este cel mai avansat avion de luptă din gama noastră, lucrările continuă. Soluțiile de design permit integrarea rapidă a noilor tehnologii pentru a răspunde provocărilor moderne”, a spus Streleț.

Produsul 177 dezvoltă o tracțiune de aproximativ 160 kN cu postcombustie, și oferă un consum redus de combustibil, precum și o durată de viață mai lungă comparativ cu motoarele anterioare.

Su-57 este singurul avion de luptă operațional de generația a cincea al Rusiei, conceput pentru misiuni multirole, capabil să angajeze ținte aeriene, terestre și maritime, zi și noapte, în condiții meteorologice nefavorabile și în medii cu interferențe electronice.