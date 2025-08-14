Sfârșitul erei elicopterului militar? Dronele au făcut ca aceste aeronave să devină aproape inutilizabile pe frontul din Ucraina

Elicopterele au fost utilizate pentru sprijin terestru și realimentare de zeci de ani, iar aceste aeronave au fost un pilon al atacurilor aeriene rusești în primele zile ale războiului din Ucraina, transmite Semafor. Însă dronele rapide, pilotate de la distanță, pot depăși la viteză chiar și elicopterele de atac moderne, au scris doi jurnaliști specializați în apărare în Counteroffensive Pro. De exemplu, unitatea de elită ucraineană specializată în drone, „Madyar’s Birds”, a înregistrat mai multe lovituri directe asupra aeronavelor rusești în timpul zborului.

Forțele ucrainene aveau un deficit de elicoptere chiar și înainte de invazia din 2022, așa că au fost mai puțin afectate de apariția dronelor, dar Rusia a fost nevoită să-și țină elicopterele departe de linia frontului.

Ambele părți folosesc din ce în ce mai mult elicoptere pentru a doborî dronele cu rază lungă de acțiune și viteză redusă din spatele liniilor lor.

Rolul dronelor în conflictul din Ucraina

Dronele sunt cele care au provocat, în cea mai mare parte, războiul static actual din Ucraina. Tancurile nu mai pot participa la ofensive, fiind folosite tot mai mult pentru foc indirect, iar atacurile cu un număr mare de infanteriști sunt, de asemenea, imposibile din cauza UAV-urilor care sunt peste tot.

Întrebat recent la București de TechRider dacă mai are elicopterul de atac un loc pe câmpul de luptă actual, Thomas Hein, director regional pentru Europa la Airbus Helicopters, a spus că acest tip de aeronavă „nu a murit”.

„Aceasta este o dezbatere pe care o avem destul de des și cu clienții noștri, dar primim confirmarea că ei încă văd un rol pe câmpul de luptă pentru elicopterul de atac. Depinde și de tipul de sistem de armament pe care îl au. Desigur, aveți nevoie de rachete de atac cu rază lungă de acțiune, dar și de modul în care utilizați elicopterele de atac, pentru că ceea ce s-a văzut în primele zile ale războiului din Ucraina nu a fost o utilizare corectă a elicopterelor de atac”, a explicat el.