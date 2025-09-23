Suedia amenință că va doborî avioanele rusești care îi încalcă spațiul aerian

Suedia a transmis cel mai ferm avertisment de până acum la adresa Moscovei: orice aeronavă rusă care va pătrunde în spațiul său aerian va fi doborâtă. Declarația, făcută pe 23 septembrie 2025 de ministrul apărării Pål Jonson, vine pe fondul intensificării tensiunilor în regiunea baltică și după o serie de incursiuni ale aviației ruse în spațiul aerian al NATO.

Anunțul, relatat de cotidianul Aftonbladet, marchează o schimbare de ton majoră pentru Stockholm, aflat la scurt timp după integrarea deplină în Alianța Nord-Atlantică. Mesajul este clar: apărarea suveranității aeriene a Suediei devine o linie roșie direct conectată la clauza de apărare colectivă a NATO.

Gripen contra MiG-31

Pentru a-și susține poziția, Suedia mizează pe avioanele multirol Saab JAS 39 Gripen, considerate nucleul apărării sale aeriene. Acestea sunt echipate cu radare AESA de ultimă generație, rachete cu rază lungă Meteor și rachete cu rază scurtă IRIS-T, sisteme care le permit să răspundă rapid amenințărilor reprezentate de avioane rusești precum MiG-31 sau Su-35.

Spre deosebire de avioanele rusești grele și rapide, dar mai puțin manevrabile, Gripen-urile pot opera de pe baze dispersate și se pot repoziționa rapid, un avantaj esențial în scenarii de conflict de intensitate ridicată. Interoperabilitatea lor cu sistemele NATO și integrarea cu rețele de date moderne oferă Suediei și aliaților un avantaj tactic net.

Un trecut de vigilență în fața Rusiei

Aviația suedeză are o tradiție solidă în interceptarea avioanelor rusești, încă din perioada Războiului Rece, când neutralitatea sa necesita un nivel ridicat de vigilență. În ultimii ani, incidentele s-au înmulțit.

Drone și avioane rusești au intrat în spațiul aerian al țărilor baltice, al Poloniei și chiar al României. Cel mai recent episod a avut loc pe 19 septembrie, când trei MiG-31 rusești au pătruns timp de 12 minute în spațiul Estoniei.

Miza strategică

Declarația Suediei transmite un mesaj direct Kremlinului. Tacticile de testare a reacțiilor NATO nu mai pot fi tolerate. Politic, Stockholm se aliniază poziției ferme exprimate anterior de Polonia și Marea Britanie, consolidând unitatea aliată în fața presiunilor ruse.

Dar riscurile sunt evidente. Într-o regiune marcată de tensiuni, un singur incident, precum cel din 2015, când Turcia a doborât un avion rusesc Su-24, ar putea declanșa o criză diplomatică sau chiar militară de amploare.