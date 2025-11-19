VIDEO Mirage 2000 ucrainean, prezentat într-un clip video mai lung. Experții au sesizat imediat o limitare majoră a avionului

Într-un videoclip recent mai lung publicat de forțele ucrainene cu avioane Mirage 2000 folosite de țară, experții militari au observat că acesta este limitat semnificativ de rachetele aer-aer pe cre le folosește, potrivit Euromaidan Press.

Ucraina ia măsuri agresive pentru modernizarea forțelor sale aeriene, culminând cu un acord important cu Franța. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat achiziția planificată a 100 de avioane de luptă avansate Dassault Rafale, numindu-le „printre cele mai bune aeronave, capabile să asigure apărarea noastră”. Această mișcare ambițioasă, care vine la doar câteva săptămâni după un acord pentru achiziționarea a până la 150 de avioane de vânătoare suedeze JAS-39 Gripen, semnalează intenția Ucrainei de a construi una dintre cele mai mari și mai puternice forțe aeriene din Europa în următoarele decenii.

Se caută, de asemenea, avioane F-16 suplimentare din Statele Unite.

Cu toate acestea, această tranziție este un plan pe termen lung, iar livrarea noilor avioane ar putea dura un deceniu. Între timp, actualele avioane de vânătoare Dassault Mirage 2000, de origine franceză, ale Ucrainei funcționează în condiții foarte dificile.

Aceste avioane, donate de Franța, efectuează în prezent misiuni de apărare aeriană împotriva rachetelor de croazieră rusești, fiind adesea înarmate cu rachete aer-aer învechite, ghidate prin infraroșu, de tip Magic 2.

Rachetele Magic 2 din 1985, cu o rază maximă de aproximativ 20 km, nu au raza de acțiune, viteza și manevrabilitatea munițiilor mai noi, cum ar fi rachetele MICA, ceea ce limitează eficiența avioanelor de vânătoare.

Mirage 2000, un avion capabil chir și fără armament de ultimă generație

În ciuda limitărilor rachetelor, avioanele Mirage 2000 păstrează o valoare strategică semnificativă. Înainte de transfer, Franța a instalat contramăsuri electronice, care pot bruia radarele rusești și pot păcăli rachetele care se apropie. Acest sistem permite avioanelor Mirage să extindă o umbrelă de bruiaj aerian care poate proteja și avioanele ucrainene din apropiere, în special avioanele sovietice mai vechi care nu dispun de o astfel de protecție.

Această capacitate a permis pachete de atac complexe, care combină avioane sovietice și occidentale de la sosirea primelor F-16 și Mirage. După cum a remarcat un pilot ucrainean, avioanele occidentale „fie acoperă întregul pachet… fie atacă [ele însele]”.

În cele din urmă, avioanele Mirage echipate cu Magic 2 sunt o soluție provizorie. Viitoarele avioane Rafale vor fi echipate cu sisteme superioare de război electronic și, probabil, numai cu rachete MICA, marcând un adevărat salt generațional odată ce finanțarea – posibil folosind fonduri rusești înghețate – va fi asigurată, potrivit jurnalistului David Axe, specializat în domeniul defense.

