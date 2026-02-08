Automotive Cells Company (ACC), producător de baterii pentru vehicule electrice şi joint venture între Stellantis, Mercedes-Benz şi grupul francez TotalEnergies, a anunţat că nu mai sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru construirea a două uzine de baterii în Italia şi Germania, relatează AFP, citată de Agerpres.

ACC avea în plan dezvoltarea a trei gigafabrici în Europa, în Franţa, Germania şi Italia, ca parte a strategiei de consolidare a lanţului european de producţie pentru baterii destinate vehiculelor electrice. În timp ce unitatea din Franţa a intrat deja în producţie, proiectele din Italia şi Germania au fost suspendate, în contextul unei cereri mai slabe decât estimările iniţiale pentru automobilele electrice.

„Este clar că nu sunt îndeplinite condiţiile prealabile pentru repornirea proiectelor ACC în Germania şi Italia”, a transmis compania într-un comunicat. ACC a precizat că a deschis discuţii cu reprezentanţii angajaţilor din Germania şi cu sindicatele din Italia pentru a stabili termenii unei posibile opriri definitive a proiectelor de gigafabrici din Kaiserslautern şi Termoli.

La rândul său, sindicatul italian UILM a afirmat că proiectele celor două uzine, suspendate încă din luna mai 2024, au fost „definitiv abandonate”. „Conducerea ACC a confirmat în această dimineaţă ceea ce ne temeam de mult timp: proiectul de la Termoli a fost abandonat definitiv, la fel ca şi cel din Germania”, se arată într-un comunicat al UILM, care solicită adoptarea unor „decizii industriale clare şi coerente” pentru a compensa eşecul acestor investiţii.

Cel mai mare investitor din ACC, grupul auto franco-italo-american Stellantis, a declarat că urmăreşte îndeaproape evoluţia situaţiei şi că rămâne „complet mobilizat” pentru a evalua impactul industrial şi social al deciziei. Anunţul vine într-un moment delicat pentru Stellantis, care a informat vineri că va înregistra cheltuieli excepţionale de aproximativ 22 de miliarde de euro, după ce a supraestimat ritmul de creştere al vânzărilor de vehicule electrice.

Pe fondul acestor evoluţii, acţiunile Stellantis au înregistrat vineri o scădere de 25,2%, cea mai mare depreciere zilnică din istoria companiei, reflectând îngrijorările investitorilor legate de tranziţia mai lentă decât anticipat către mobilitatea electrică în Europa.