BYD înregistrează o creștere de 880% a vânzărilor în Marea Britanie / SUV-ul Seal U, cel mai bine vândut model în UK

Gigantul chinez BYD afirmă că Marea Britanie a devenit cea mai mare piață a sa în afara Chinei, după ce vânzările sale au crescut cu 880% în septembrie față de aceeași perioadă a anului trecut. BBC relatează cp BYD a vândut 11.271 de mașini în Marea Britanie luna trecută, versiunea plug-in hybrid a SUV-ului său Seal U reprezentând majoritatea vânzărilor.

UK nu a impus tarife vamale pentru vehiculele electrice chineze

Cifrele vin după ce raportul furnizat de Societatea Producătorilor și Comercianților de Autovehicule (SMMT) a arătat că vânzările de vehicule electrice au atins un nivel record în septembrie.

Marea Britanie este deosebit de atractivă pentru companii precum BYD, deoarece țara nu a impus tarife vamale asupra vehiculelor electrice chinezești, spre deosebire de alte piețe importante, precum Uniunea Europeană și Statele Unite. BYD, care oferă modele mai ieftine decât mulți dintre rivalii săi occidentali, a declarat că cota sa de piață în Marea Britanie a crescut la 3,6% în septembrie.

Modele chinezești, în top 10 al vânzărilor

Compania va lansa mai multe mașini hibride și electrice noi în lunile următoare, a declarat Bono Ge, directorul BYD pentru Marea Britanie. El a adăugat că viitorul mărcii în Marea Britanie pare „extrem de interesant”, având în vedere că tocmai a deschis cel de-al 100-lea punct de vânzare cu amănuntul.

Kia Sportage, Ford Puma și Nissan Qashqai au fost cele mai vândute mașini în septembrie. Modelele chinezești Jaecoo 7 și BYD Seal U s-au clasat, de asemenea, în top 10. Dar, în ciuda creșterii vânzărilor totale de vehicule electrice în Marea Britanie, vehiculele pe benzină și motorină au reprezentat în continuare mai mult de jumătate din vânzările de mașini noi luna trecută, potrivit SMMT.

În octombrie anul trecut, UE a anunțat că va aplica importurilor de vehicule electrice chinezești taxe de până la 45%. Măsura are scopul de a proteja producătorii europeni de automobile de ceea ce UE consideră a fi subvenții neloiale acordate de statul chinez. Producătorii chinezi de automobile, precum BYD, au fost efectiv excluși din SUA prin tarife vamale ridicate, susținute atât de președintele Donald Trump, cât și de predecesorul său, Joe Biden.