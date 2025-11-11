BYD vrea să vândă anul viitor până la 1,6 milioane de vehicule în afara Chinei

BYD, producătorul chinez de vehicule electrice (EV), intenţionează ca anul viitor să vândă peste hotare până la 1,6 milioane de unităţi, au estimat analiştii băncii americane Citi, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Previziunile privind 1,5 – 1,6 milioane de vehicule vândute în afara Chinei anul viitor reprezintă o evoluţie pozitivă după nivelul de 900.000 – un milion estimat pentru acest an, „avansul fiind determinat de lansările de noi modele”, se arată în raportul Citi publicat după întâlnirea de marţi cu conducerea BYD.

Vânzările BYD pe plan extern sunt echilibrate, Europa, America de Nord şi Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) fiind responsabile pentru o treime din totalul livrărilor externe în 2025. De asemenea, conducerea BYD de aşteaptă la un declin al cheltuielilor de capital în trimestrul patru, faţă de precedentele trei luni, urmat de o scădere semnificativă în 2026, „luând în considerare faptul că producţia de vehicule şi de baterii ar trebui să facă faţă cererii „, potrivit analiştilor Citi.

Citi nu a menţionat obiectivul general de vânzări al BYD în 2026. Producătorul auto a redus ţinta din 2025 cu 16%, la 4,6 milioane EV, după ce vânzările pe piaţa internă au scăzut în ultimele luni.

Luna trecută, BYD a raportat cel mai sever declin al profitului trimestrial din ultimii patru ani. Pe piaţa chineză, cea mai mare din lume, BYD se confruntă cu o concurenţă strânsă din partea rivalilor locali, cum ar fi Geely şi Leapmotor.

În ultimii cinci ani, BYD a construit cel puţin opt fabrici în China. Compania construieşte uzine peste hotare, în ţări ca Ungaria şi Brazilia, şi ar urma să aleagă a treia locaţie din Europa, posibil în Spania, anunţase anterior Reuters.

Conform estimărilor firmei de consultanţă AlixPartners, mărcile auto din China vor fi responsabile pentru 30% din piaţa auto globală până în 2030, faţă de 21% anul trecut.