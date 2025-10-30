CEO-ul Mercedes spune că producătorii auto trebuie să se adapteze ca „animalele” pentru a supraviețui pe piețele din China și SUA

Producătorul german de automobile de lux Mercedes-Benz a declarat că producătorii auto trebuie să se adapteze ca „animalele” pentru a supraviețui pe piața auto globală feroce, unde războiul prețurilor din China reduc marjele de profit, iar consumatorii americani, care strâng cureaua, reduc cheltuielile, notează Reuters.

„Animalul care se poate adapta este cel care supraviețuiește și prosperă în evoluție”, a declarat miercuri investitorilor directorul executiv Ola Kaellenius, după ce a raportat rezultatele pentru al treilea trimestru.

„Hipercompetiția din China nu va dispărea în curând”, a adăugat el.

Mercedes-Benz, care a raportat marje auto mai bune decât se aștepta la nivel global, se luptă cu o mulțime de rivali în China, unde concurența și încetinirea economică au afectat concurenții săi, inclusiv Volkswagen, Porsche și BMW.

Vânzările companiei în China au scăzut cu 27% față de anul precedent în al treilea trimestru, în timp ce vânzările pe piața americană au scăzut cu 17%, afectate de impactul tarifelor comerciale. Vânzările în Europa au crescut ușor.

„Situația pieței în segmentul premium și de lux din China a rămas tensionată, în special producătorii străini raportând scăderi semnificative ale vânzărilor”, a precizat compania.