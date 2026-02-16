Producătorii auto din China își consolidează tot mai mult prezența pe piața europeană, iar tendința a continuat și în 2025. Cota de piață a automobilelor chinezești în Europa a ajuns la 6% anul trecut, însă distribuția este foarte inegală de la o țară la alta, arată datele Inovev, citate de Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Norvegia este liderul european în ceea ce privește popularitatea mașinilor chinezești, cu o cotă de piață de 14%. Majoritatea vehiculelor nou înmatriculate în această țară sunt complet electrice, ceea ce explică și succesul modelelor mai accesibile din China. În contrast, în țări mari precum Germania și Slovacia, vânzările de mașini chinezești nu au depășit 2% din total.

În Marea Britanie, chinezii au reușit să ajungă la aproximativ 11% din piața mașinilor noi, iar în Spania și Italia cota lor de piață s-a situat în jur de 9%.

România: o cotă modestă, dar comparabilă cu alte țări

România rămâne în linia medie a Europei. Cota de piață a automobilelor chinezești la noi este de 4%, similară cu cea din Bulgaria, Belgia, Irlanda de Nord sau Bosnia și Herțegovina. În schimb, ne situăm ușor peste țări precum Franța, Luxemburg sau Cehia, unde cota de piață a producătorilor chinezi este de numai 3%.

Factori care favorizează expansiunea Chinei

Companii precum BYD, Geely, Chery și Changan au atras cumpărători europeni cu prețuri mai mici decât echivalentele europene, diferența ajungând uneori la 10.000 de euro. Deși Uniunea Europeană a impus tarife de până la 35% pentru vehiculele electrice fabricate în China, acestea nu s-au aplicat mașinilor hibride sau cu motor clasic.

Un exemplu relevant este Polonia, unde cota de piață a producătorilor chinezi a crescut de la aproape zero în 2023 la 8,2% în 2025. Aproape două treimi dintre vehiculele vândute de chinezi în această țară au motoare cu ardere internă, ceea ce le-a permis să ocolească tarifele europene și să câștige rapid teren.

Creșterea constantă a mașinilor chinezești în Europa arată cum prețul competitiv și diversitatea de modele permit acestor producători să se integreze chiar și pe piețele cu reglementări stricte. România, cu o cotă de 4%, este încă modestă, dar se aliniază cu media europeană, iar piața EV-urilor și hibride continuă să ofere oportunități pentru expansiunea producătorilor din China.