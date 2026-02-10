Grupul chinez Chery lansează încă o marcă auto pe piața europeană

Grupul chinez Chery, cel mai mare exportator auto al Chinei, a lansat în Europa a patra sa marcă, Lepas, după Omoda, Jaecoo și Chery, consolidându-și prezența pe piața europeană, relatează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Debutul Lepas a avut loc în Marea Britanie, unde celelalte branduri ale grupului se bucură deja de succes, iar extinderea pe piețele din Uniunea Europeană este deja planificată, susține compania.

Lepas se adresează tinerilor și familiilor, cu modele elegante poziționate în zona de mijloc a segmentului premium. Primul model anunțat este SUV-ul L8, un PHEV cu motor de 1,5 litri combinat cu două motoare electrice și o baterie de 18 kWh, ce permite o autonomie pur electrică de până la 100 km. Următoarele modele vor fi L6 și L4, SUV-uri din ce în ce mai mici, iar gama se va completa cu crossover-ul L2, de clasă A.

Chery a vândut anul trecut peste 120.000 de vehicule în Europa, jumătate dintre acestea în Marea Britanie, unde nu există taxe vamale pentru mașinile importate din China. Cele mai populare branduri au fost Jaecoo, cu 57.000 de unități, și Omoda, cu 53.000 de unități vândute.

Deși Lepas își propune o identitate proprie, modelele utilizează aceeași platformă și tehnologiile standard ale grupului, similare cu Omoda și Jaecoo. În ceea ce privește designul, Chery mizează pe linii sport, în timp ce alte mărci ale grupului vor continua să exploateze stiluri distincte: Tiggo pe segmentul american off-road, Omoda pe mașini moderne, iar Jaecoo pe segmentul premium elegant.

Obiectivul Lepas este ambițios: 500.000 de vehicule vândute anual și o rețea internațională de 1.200 de dealeri. Chery nu se oprește aici, compania urmând să aducă pe piața europeană și mărcile Exlantix și Jetour.