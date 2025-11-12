Revizuirea în jos a previziunilor financiare ale Honda subliniază presiunea imediată exercitată de tarifele americane și de penuria globală de cipuri. Totuși, provocarea mai profundă, pe termen lung, constă în intensificarea concurenței din partea producătorilor de mașini electrice din China, potrivit Reuters. Aceștia amenință vânzările celui de-al doilea cel mai mare producător auto al Japoniei, ce și-a redus previziunile pentru întregul an cu o cincime.

Impact preconizat de Honda de 2,6 miliarde de dolari

Honda a invocat costurile unice ale unui vehicul electric, dar și lipsa componentelor care utilizează cipuri de la fosta companie chineză, actual olandeză, Nexperia. Guvernul olandez a preluat controlul asupra companiei, deținută de Wingtech din China, pe 30 septembrie.

De asemenea, Honda a estimat un impact de 385 de miliarde de yeni, sau 2,6 miliarde de dolari, din cauza tarifelor americane, deși acesta a fost mai mic decât cele 450 de miliarde de yeni semnalate inițial. Acțiunile sale au scăzut cu 4,7% luni. Cu toate acestea, preocuparea mai presantă pentru Honda și, prin extensie, pentru alți producători auto japonezi, este eroziunea constantă a cotei de piață în Asia de Sud-Est, o regiune în care odată dominau practic fără concurență.

Vicepreședinte Honda: Am pierdut avantajul competitiv legat de prețuri

Până de curând, producătorii auto japonezi credeau că pot proteja afacerile lor din Asia, în afara Chinei, de declinul pe care îl înregistrau pe cea mai mare piață auto din lume. Această ipoteză nu mai este valabilă.

„Pe piețe precum Thailanda, concurența este destul de intensă și, în general, am pierdut avantajul competitiv în ceea ce privește prețurile”, a declarat vicepreședintele executiv al Honda, Noriya Kaihara.

Producătorii auto răspund prin creșterea stimulentelor și reducerea prețurilor pentru a atrage cumpărători, a spus Kaihara. Honda se așteaptă acum să vândă 925.000 de vehicule în Asia, inclusiv China, în anul financiar curent, o scădere de peste 10% față de ținta anterioară de 1,09 milioane de mașini. Anterior, compania prevăzuse că va vinde cu 5.000 de mașini mai puțin în Asia, în afara Chinei, față de anul trecut, această cifră ajungând acum la 75.000 mai puține unități.

Piața auto chineză, afectată de un război intern al prețurilor

Concurența din partea producătorilor chinezi de vehicule electrice, precum BYD, devine din ce în ce mai dificilă pentru producătorii auto japonezi din Asia de Sud-Est, inclusiv Thailanda și Indonezia, a declarat o sursă din industrie, care a dorit să rămână anonimă pentru a putea vorbi deschis.

„Asia de Sud-Est începe să fie afectată în mod semnificativ de jucătorii chinezi. Creșterea vehiculelor electrice chinezești în Thailanda în ultimii doi ani a fost extraordinară”, a declarat o sursă apropiată de Honda pentru Reuters.

Avansul BYD și al altor producători vine în contextul în care propria industrie auto a Chinei se confruntă cu un război brutal al prețurilor pe piața internă, ceea ce îi determină pe producătorii de vehicule electrice să se extindă agresiv în străinătate.

India devine din ce în ce mai atractivă pentru producători

Producătorii auto japonezi se îndreaptă acum către India, o piață care rămâne practic închisă pentru producătorii chinezi de vehicule electrice. Honda a declarat luna trecută că va transforma cea de-a treia piață auto din lume într-o bază de producție și export pentru unul dintre modelele sale de mașini electrice planificate, iar Toyota și Suzuki vorbesc tot mai mult de distanțarea de China și apropierea de India, din perspectiva producției.

Statele Unite rămân cea mai importantă piață a Honda din punct de vedere al volumului, reprezentând 42% din vânzările globale, în creștere cu 4% față de anul precedent. Dar, chiar și fără a lua în considerare tarifele americane, Honda se confruntă cu dificultăți în America de Nord.

O alianță între Honda și Mitsubishi ar fi una „a celor slabi”

Lipsa cipurilor a forțat închiderea unei fabrici în Mexic și ajustări ale producției în SUA și Canada, contribuind la o scădere de puțin sub un miliard de dolari a profitului operațional al Honda.

Honda și Nissan au explorat posibilitatea unei fuziuni până când discuțiile s-au întrerupt în februarie. Yoshio Tsukada, fondatorul Institutului de Cercetare în Mobilitate Tsukuda, a afirmat că pozițiile slabe ale Honda, Nissan și Mitsubishi Motors, care altfel ar putea beneficia de economii de scară, fac improbabilă reluarea discuțiilor.