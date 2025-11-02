Mărcile auto din China au ajuns să ocupe 3% din piața românească / Topul celor mai populare branduri în primele nouă luni din 2025

Piața auto din România asistă la o „avalanșă” de mărci noi din China, care s-au integrat rapid în peisaj alături de brandurile consacrate și au reușit să ocupe aproape 3% din piață. Deși mulți erau sceptici, mărci precum Skywell, MG, Leapmotor, BYD, Chery și Zeekr au apărut în showroom-uri, adesea la scurt timp după lansările din Vestul Europei, transmite Economica.

Conform datelor DGPCI, în România sunt comercializate peste 20 de mărci din China (fără a include brand-uri europene sub control chinezesc, precum Volvo).

MG Motor se detașează ca liderul incontestabil al acestei ofensive. Deținut de grupul chinez SAIC, modelele sale au înregistrat performanțe notabile, vânzările lor depășind în septembrie 2025 pe cele ale unor mărci europene bine stabilite, precum Opel sau Peugeot.

Clasamentul de top (ianuarie – septembrie 2025) pentru mărcile chinezești:

MG Motor: 2.227 unități

Geely: 429 unități

Leapmotor: 148 unități

BYD: 145 unități

Geely, al doilea în clasament, a crescut constant. BYD, deși a avut un debut lent, a ajuns pe locul patru în septembrie. Alți importatori au adus și mărci precum Chery și, mai recent, Lynk&Co și Zeekr (toate trei parte din grupul Geely), plus Omoda & Jaecoo.

În total, în primele nouă luni din 2025, mașinile acestor mărci chinezești au reprezentat 2,96% din piață, adică trei dintr-o sută de români care au cumpărat mașini noi în 2025 au ales un model asamblat în China.

În viitor sunt programate și mai multe lansări, cu nume precum Xpeng, Nio sau Xiaomi așteptate.