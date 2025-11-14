Nissan anunță eliminarea a 87 de posturi din cadrul sediului său european din Montigny-le-Bretonneux, Franța, potrivit unui document al companiei consultat de Reuters. Aceste restructurări fac parte din planul global „Re:Nissan”, elaborat de CEO-ul Ivan Espinosa, care include o reducere cu 15% a numărului total de angajați ai companiei.

Planul lui Espinosa include și reducerea capacității de producție

Producătorul auto japonez, care se confruntă cu dificultăți, depune eforturi pentru a-și eficientiza operațiunile și a reveni la profitabilitate, în contextul provocărilor prelungite cu care se confruntă pe piețele cheie, precum Europa. Planul „Re:Nissan” include reducerea capacității globale de producție a Nissan Motor cu aproape 30%, până la 2,5 milioane de vehicule, dar și renunțarea la 7 fabrici, două dintre ele fiind în Mexic.

Conform documentului companiei, majoritatea posturilor care urmează să fie eliminate la sediul european sunt în domeniul marketingului și vânzărilor. Din cele 87 de posturi, 64 erau ocupate la momentul încheierii acordului luna trecută, se arată în document. Nissan creează, de asemenea, 34 de noi posturi și deschide posturi vacante suplimentare pentru a sprijini redistribuirea internă, ceea ce înseamnă că numărul final al concedierilor va fi mai mic.

Nissan are 570 de angajați în sediul din Franța

Cei 570 de angajați ai biroului Nissan din Montigny-le-Bretonneux supraveghează operațiunile din Europa, Africa, Orientul Mijlociu, India și Oceania. Nissan a confirmat joi într-o declarație că conducerea din Europa și reprezentanții angajaților au ajuns la un acord și că compania a anunțat modificări în organizarea sa.

„Această decizie este motivată de necesitatea de a reflecta realitatea mediului de afaceri actual și de a aborda provocările specifice cu care se confruntă Nissan”, a declarat Nissan, potrivit Reuters.

Reducerile au fost formalizate într-un acord din 16 octombrie cu reprezentanții sindicatelor și vor fi implementate în etape, începând cu un program de plecare voluntară. Dacă plecările voluntare nu vor fi suficiente, concedierile forțate ar putea începe la începutul lunii februarie, potrivit documentului companiei.

Angajații care optează pentru transferuri interne vor primi un bonus brut de până la 5.000 de euro, în timp ce angajații care aleg să caute un loc de muncă în afara companiei vor fi sprijiniți de o agenție de plasare și li se va oferi până la doi ani de concediu de redistribuire, în funcție de vârstă.

Nissan și-a redus previziunile de producție regionale

Nissan a raportat săptămâna trecută că vânzările sale cu amănuntul în Europa au scăzut cu 8% în prima jumătate a anului financiar. Producătorul auto și-a redus, de asemenea, previziunile regionale pentru întregul an cu 3%, la 340.000 de vehicule, deși se așteaptă la o redresare prin lansări viitoare și programe pentru dealeri.

Producătorul auto are aproape 19.000 de angajați în Europa, Africa, Orientul Mijlociu, India și Oceania, dintre care aproape 60% sunt în Europa, potrivit unui raport privind diversitatea din octombrie 2024.