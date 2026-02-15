Ferrari recompensează performanța angajaților săi cu bonusuri excepționale, după un an 2025 marcat de creștere a cifrei de afaceri și marje operaționale printre cele mai ridicate din sectorul auto.

Compania italiană va acorda în 2026 un „premio di competitività” de până la 14.900 de euro pentru cei 5.000 de angajați din Italia, sumă care depășește recordul anterior de anul trecut, scrie Automobile Magazine.

Bonusul se aplică angajaților din divizia Sports Cars and Lifestyle și Scuderia și include muncitori, tehnicieni și personal de sprijin. Această primă face parte dintr-un acord semnat în noiembrie 2023 și se bazează pe atingerea obiectivelor de performanță și competitivitate. Până acum, angajații au primit patru rate de 1.300 de euro, iar restul va fi plătit în primăvară. În plus, nou-veniții beneficiază de aproximativ 2.000 de euro în acțiuni Ferrari, cu posibilitatea de a converti până la 5.000 de euro din bonus în titluri ale grupului, menținând tradiția companiei de a combina remunerația directă cu implicarea financiară.

Rezultate financiare care susțin generozitatea

Anunțul Ferrari vine după prezentarea rezultatelor pentru 2025: cifra de afaceri a depășit 7,1 miliarde de euro, în creștere cu 7% față de anul precedent. Rezultatul operațional a urcat cu 12%, la 2,11 miliarde de euro, echivalentul unei marje operaționale de aproape 29,5%, un nivel excepțional pentru industria auto. Profitul net a atins 1,6 miliarde de euro, iar portofoliul de comenzi asigură producția până la sfârșitul anului 2027.

Pentru 2026, Ferrari estimează un EBITDA de peste 2,93 miliarde de euro, cu o creștere de cel puțin 6%, și plănuiește majorarea dividendului către acționari, echivalentul a 40% din profitul net, comparativ cu 35% în 2025. În acest context, plata unor prime generoase angajaților nu reprezintă doar un simbol social, ci o reflectare a unui model financiar solid și sustenabil, bazat pe creștere, rentabilitate și redistribuire.

Exclusivitate + rentabilitate = rețeta Ferrari

Ferrari produce anual aproximativ 13.600 de mașini, un volum mult mai mic decât al marilor constructori europeni. Fiecare vehicul generează însă o valoare adăugată foarte ridicată, ceea ce permite grupului să mențină marje de profit superioare majorității competitorilor. Raportat la cele 13.640 de livrări din 2025, profitul net pe mașină depășește 100.000 de euro, ilustrând nivelul excepțional de rentabilitate.

În loc să concureze pentru cote de piață, Ferrari controlează volumul producției, protejează prețurile și păstrează exclusivitatea brandului. Această disciplină industrială explică de ce Ferrari este evaluată pe bursă mai mult ca o casă de lux decât ca un constructor auto tradițional.

Perspective și inovație

Primele record vin la doar câteva zile după prezentarea cockpitului viitorului Ferrari electric Luce, primul model 100% electric al companiei. Deși designul a stârnit dezbateri, rezultatele financiare confirmă soliditatea modelului Maranello și capacitatea grupului de a combina performanță economică cu recompense pentru angajați.

Astfel, Ferrari continuă să arate că succesul său nu se măsoară doar în mașini construite sau vândute, ci și în modul în care valorifică talentul și dedicarea angajaților săi, recompensându-i generos atunci când performanța companiei depășește așteptările.