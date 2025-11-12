Producătorii auto chinezi se grăbesc să cucerească noi pieţe pentru vehiculele lor electrice şi hibride deoarece în ţara lor se confruntă cu eliminarea subvenţiilor şi cu „războaie nemiloase de preţuri”, arată o analiză realizată de o platformă de tranzacţionare şi investiţii, relatează Agerpres.

„Producătorii auto chinezi se grăbesc să cucerească noi pieţe pentru vehiculele lor cu „energie nouă” (vehicule electrice şi hibride) deoarece în ţara lor se confruntă cu eliminarea subvenţiilor şi cu războaie nemiloase de preţuri. Acest efort de expansiune este vizibil în creşterea cotei de piaţă în Europa”, susţine analistul eToro, Bogdan Maioreanu, într-un comunicat.

Potrivit unui raport al Schmidt Automotive Research, citat în analiză, în luna septembrie, 88.800 de vehicule chinezeşti au intrat pe piaţa auto din Europa de Vest, reprezentând o cotă de piaţă record de 8% şi depăşind cele 86.700 de vehicule ale producătorilor coreeni, ceea ce se traduce într-o cotă de 7,8% din piaţa totală de 1,11 milioane.

Conform unui alt raport, al firmei de cercetare Dataforce, în septembrie companiile chineze conduse de BYD, Saic Motor MG şi Chery Auto au înregistrat o creştere a cotei de vânzări pe întreaga piaţă europeană a autoturismelor la un nivel record de 7,4%, marcând cea mai bună performanţă de până în prezent.

„Aceasta reprezintă o creştere spectaculoasă de la doar 3,3% în septembrie 2024, practic mai mult decât dublarea cotei de piaţă de la un an la altul. Dacă ne uităm la mărci specifice, Saic Motor şi-a mărit cota de piaţă în Europa (UE, AELS şi Marea Britanie) în septembrie cu 75% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. BYD a înregistrat o creştere de aproape 400% în timp ce cel mai mare concurent al său în domeniul vehiculelor electrice, Tesla, a pierdut 10% din cota de piaţă în aceeaşi perioadă. Cele mai recente date arată că BYD a înregistrat în octombrie de peste patru ori mai multe vehicule decât Tesla în Germania şi de aproape şapte ori mai multe în Marea Britanie”, se mai precizează în document.

Între timp, investitorii Tesla au aprobat un pachet de compensare record de un trilion de dolari pentru Elon Musk, în speranţa unei redresări. Tesla, care se îndreaptă spre al doilea an de scădere a vânzărilor, va urmări să crească producţia cu aproximativ 50% până la sfârşitul anului 2026, a declarat Musk, citat în comunicat.

Tesla este, de asemenea, pregătită să adopte o traiectorie către alte linii de afaceri, cum ar fi Robotaxi şi robotul Optimus, dar până în prezent 73% din cifra de afaceri a companiei provine din vânzările de automobile. Această redresare ar putea necesita timp, în timp ce producătorii chinezi nu îşi întrerup eforturile de expansiune, menţionează sursa citată.

BYD se grăbeşte acum să-şi finalizeze fabrica din Ungaria, vicepreşedintele executiv Stella Li confirmând în timpul unei recente conferinţe de presă la Zhengzhou că utilajele pentru prima unitate de producţie europeană a BYD sunt programate să fie instalate până la sfârşitul acestui an.

„Producţia de probă a fabricii este programată pentru primul trimestru al anului 2026, iar producţia de serie ar putea începe în al doilea trimestru. BYD intenţionează ca, până în al doilea trimestru al anului 2026, să aibă în Europa şi 200-300 de staţii de încărcare rapidă cu o putere maximă de 1000 kW. Pentru producătorii chinezi de maşini cu „energie nouă” (EV şi hibride), expansiunea globală este vitală, deoarece piaţa internă este extrem de aglomerată, iar companiile sunt angajate în războaie dure de preţuri”, susţin autorii studiului.

Conform sursei citate, vânzările de autoturisme din China au scăzut în octombrie pentru prima dată în mai bine de un an, deoarece eliminarea treptată a programelor de schimb şi a subvenţiilor guvernamentale locale afectează cererea, a raportat Bloomberg.

Totodată, vânzările cu amănuntul de autoturisme, inclusiv sedanuri, SUV-uri şi minivanuri, au scăzut cu 0,8% în octombrie faţă de anul precedent, potrivit datelor Asociaţiei Chineze a Autoturismelor.

„Excluzând scăderea din ianuarie datorată sărbătorii Anului Nou Chinezesc, când vânzările sunt de obicei mai slabe, aceasta este prima contracţie din august 2024. În ciuda cifrelor mai slabe din octombrie, vânzările cu amănuntul de autoturisme în primele 10 luni ale acestui an au crescut cu 8,3%, arată datelor asociaţiei”, susţin autorii raportului.

Potrivit cercetării, Tesla a fost una dintre favoritele investitorilor în ultimii ani.

„Este a doua cea mai deţinută acţiune de către investitorii români şi globali pe platforma eToro. Situaţia pieţei s-a schimbat însă în ultimul an, atât Tesla, cât şi BYD luptându-se cu o concurenţă crescută şi marje în scădere. Cu toate acestea, există diferenţe majore între giganţii EV. În timp ce Tesla pare a fi o companie atipică, care transformă clienţii în fani şi majoritatea acţionarilor într-o comunitate de adepţi, BYD este analizată mai mult prin performanţele sale decât prin eforturile sale viitoare. Cu toate acestea, ambele companii vor trebui să demonstreze că pot naviga prin marje în scădere şi că pot oferi performanţe acţionarilor lor”, mai arată analiza.

