Profitul net al Mercedes-Benz AG a scăzut cu aproape 49% în 2025, la 5,3 miliarde de euro, de la 10,4 miliarde de euro în 2024, pe fondul taxelor vamale, fluctuațiilor valutare și al intensificării concurenței pe piața chineză, potrivit agenției DPA, citată de Agerpres.

Veniturile grupului german au înregistrat un declin de 9%, ajungând la 132,2 miliarde de euro. Profitul înainte de dobânzi și taxe (EBIT) a scăzut cu 57%, până la 5,82 miliarde de euro.

Compania a precizat că economiile de costuri de peste 3,5 miliarde de euro realizate la divizia de autoturisme au compensat parțial impactul factorilor externi.

Strategia pentru 2026

Directorul general Ola Källenius a declarat că rezultatele sunt în linie cu previziunile și reflectă o concentrare sporită pe eficiență și flexibilitate. „Acum avem totul pregătit pentru 2026. Mercedes merge înainte cu strategia sa de transformare”, a afirmat acesta.

Anul viitor este considerat un test important pentru strategia de poziționare a mărcii pe segmentul superior al pieței, în contextul extinderii producătorilor chinezi și al unei cereri inegale în Asia și Europa.

Rămâne în urma BMW la electrice

Mercedes continuă să piardă teren în fața BMW pe segmentul vehiculelor electrice. În 2025, grupul a vândut 168.800 de automobile complet electrice, în scădere cu 9% față de anul anterior.

Prin comparație, BMW a raportat o creștere de 3,6% a vânzărilor de vehicule electrice, până la 442.072 de unități. Diferența evidențiază dificultățile Mercedes în menținerea ritmului de tranziție către electrificare.

Pe de altă parte, compania mizează pe lansările viitoare pentru revitalizarea interesului față de gama plug-in.

Presiunea din China

China rămâne o piață problematică pentru constructorii auto germani. Mercedes, BMW și Volkswagen au pierdut cotă de piață în favoarea mărcilor locale, în special BYD, care combină prețuri competitive cu o ofertă tot mai diversificată de modele electrificate.

Livrările Mercedes în China au scăzut cu 19% în 2025, în timp ce vânzările globale ale grupului s-au redus cu 9%, până la 1,8 milioane de unități — unul dintre cele mai slabe rezultate anuale din ultimii ani.

Segmentul principal al companiei, care include modele precum Clasa E, a consemnat o scădere de 10% la nivel global, până la 1,05 milioane de unități.

În același timp, scăderea prelungită a pieței imobiliare din China a afectat cererea pentru vehiculele de lux, iar intensificarea competiției a forțat producătorii să recurgă la stimulente comerciale pentru a menține volumele de vânzări.

Există totuși și evoluții favorabile pentru portofoliul electric al Mercedes. Noul sedan electric CLA a fost desemnat Mașina Anului în Europa la Salonul Auto Internațional de la Bruxelles, iar comenzile pentru CLA și viitorul GLC EV sunt acoperite până în a doua jumătate a anului 2026.