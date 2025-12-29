RAPORT Dacia și Škoda au vândut cele mai multe mașini cu motoare cu ardere internă / Hibridele reprezintă 44% din vânzările la nivel european

Dintre mărcile prezente în top 10 al vânzărilor la nivel european, Škoda și Dacia au vândut cele mai multe vehicule cu motoare cu ardere internă ca procent din total, se arată într-un raport JATO Dynamics, citat de Economica.net. În timp ce unele mărci au vândut mai puțin de 20% mașini cu motoare ICE, cele două mărci au vândut peste 60% astfel de modele.

Conform raportului, circa 37% din totalul mașinilor vândute anul acesta în Europa au motoare cu ardere internă, pe benzină sau motorină. Alte 23% sunt mașini mild hybrid, 12% sunt full hybrid, iar 9% sunt plug-in hybrid (PHEV). Topul este completat de vehiculele complet electrice, în proporție de 17%, și de cele alimentate cu alte tipuri de combustibil (GPL, hidrogen, etc.).

Brandurile cu peste 60% vânzări de mașini cu ICE

În contextul în care, în acest an, circa 60% dintre mașinile înmatriculate pe continent au sistem de propulsie ICE sau mHEV, înțelegem de ce, într-un final, Comisia Europeană a renunțat la planul de a trece la vehicule complet electrice din 2035. Dincolo de relaxarea condițiilor impuse de Comisia Europeană pentru 2035, în prezent se remarcă discrepanțe majore între sistemele de propulsie comercializate de diferitele mărci de pe piață, dar, mai ales, între cele cumpărate de clienți de la acestea.

Raportul arată că patru mărci din top 10 au vândut în acest an mai multe mașini alimentate cu benzină sau motorină decât media europeană. Dintre acestea se remarcă cehii de la Škoda, cu 67% din totalul de mașini vândute având strict un motor cu ardere internă. Pe urmă avem Dacia, cu 64%, și Volkswagen, cu 61%.

Totuși, sunt și companii care au vândut foarte puține mașini exclusiv cu ICE. Toyota este brandul cu cele mai mici vânzări de mașini cu motoare cu ardere internă din total (15%), foarte aproape aflându-se și BMW (18%).

Škoda și Peugeot nu au comercializat deloc mașini HEV

Raportul mai prezintă și faptul că unii producători nu au în gama lor de modele vehicule HEV, ci doar de tip plug-in, sau PHEV. Astfel, Škoda, Peugeot, Mercedes-Benz, Audi și BMW nu au vândut deloc mașini HEV. La polul opus se află Dacia, care nu are în gamă PHEV-uri, Renault și Peugeot, care au vândut doar 2%, respectiv 3%, vehicule de acest tip.

În cazul vânzărilor de mașini complet electrice (BEV) ca procent din totalul mașinilor proprii înmatriculate în Europa, BMW este lider în top 10, cu 22%, urmat de Audi cu 21% și, la egalitate, Hyundai, Skoda și Volkswagen (18%). La polul opus, cel mai mic procent de electrice din totalul vânzărilor se remarcă în cazul Toyota (2%) și Dacia (5%).