Renault va contesta decizia unui tribunal din Germania privind brevete deținute de Broadcom

Ștefan Munteanu
7 februarie 2026
Sursa foto: TechRider.ro / Daniel Simion
Renault a anunțat că va contesta decizia unui tribunal german care a dat câștig de cauză grupului tehnologic american Broadcom într-o dispută privind drepturile de brevet, relatează Reuters.

Instanța regională din München a decis că producătorul auto francez nu deține licența necesară pentru utilizarea tehnologiei de conectare prin cablu de rețea Ethernet la modelele sale Megane și Clio. Totodată, tribunalul a dispus oprirea vânzărilor în Germania pentru cele două modele, unele dintre cele mai bine vândute din portofoliul Renault.

„Vom contesta energic și vom face apel fără întârziere”, a transmis compania franceză într-un comunicat.

Renault a precizat că interdicția privind vânzările nu va intra automat în vigoare, aceasta devenind efectivă doar dacă Broadcom îndeplinește anumite condiții procedurale prevăzute de legislația germană.

În paralel, constructorul auto a inițiat două acțiuni separate în instanță pentru anularea brevetului contestat, apreciind că există motive solide în sprijinul acestei demersuri.

Reprezentanții Broadcom și ai tribunalului din München nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

