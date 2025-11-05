Toyota, Honda și Suzuki cheltuiesc miliarde de dolari pentru a construi noi mașini și fabrici în India, un semn al importanței crescânde a țării ca centru de producție. Reuters titrează că producătorii auto japonezi redesenază lanțurile de aprovizionare globale pentru a reduce dependența de China, Toyota investind în India 2 miliarde de dolari doar anul trecut.

India rămâne închisă pentru EV-urile din China

Toyota, cel mai mare producător de automobile din lume, și Suzuki, liderul pieței indiene cu o cotă de aproape 40%, au anunțat separat investiții în valoare totală de 11 miliarde de dolari pentru a consolida capacitățile de producție și export pe cea de-a treia piață auto din lume. Honda a declarat săptămâna trecută că va transforma India într-o bază de producție și export pentru unul dintre modelele sale de mașini electrice planificate.

Costurile reduse și forța de muncă vastă din India au reprezentat de mult timp o atracție pentru producători. Acum, producătorii auto japonezi își intensifică operațiunile, îndepărtându-se de China, atât ca piață, cât și ca bază de producție, au declarat mai mulți directori din industrie.

Un alt avantaj îl reprezintă faptul că India rămâne ermetică pentru vehiculele electrice chinezești, astfel încât producătorii auto japonezi, cel puțin pe moment, nu se vor confrunta cu concurența acerbă din partea BYD și a altor producători de acolo. Un război brutal al prețurilor între producătorii chinezi de vehicule electrice a făcut dificilă obținerea de profit în China. În plus, producătorii auto chinezi se extind acum în străinătate și câștigă cote de piață de la rivalii japonezi din Asia de Sud-Est.

Alte avantaje includ îmbunătățirea calității produselor fabricate în India și stimulentele oferite de guvernul prim-ministrului Narendra Modi, spun directorii executivi. Toyota și Suzuki dețin fiecare o participație majoritară în unitățile lor din India, pe când Honda deține 100% din afacerea sa de acolo.

Toyota începe localizarea în India

Investițiile directe anuale ale Japoniei în sectorul transporturilor din India, care include producătorii de automobile, au crescut de peste șapte ori între 2021 și 2024, ajungând la 2 miliarde de dolari anul trecut. Pe măsură ce producătorii auto japonezi au accelerat investițiile în India, aceștia au redus din investițiile directe în sectorul transporturilor din China, ce au înregistrat o scădere de 83% în aceeași perioadă.

Toyota colaborează cu furnizori japonezi și indieni pentru a reduce costurile și a extinde producția de componente hibride. India este una dintre piețele în care s-a înregistrat o ofertă redusă de piese hibride pe fondul creșterii cererii în acest an. Potrivit unui director al unui furnizor Toyota, compania și-a localizat oferta, fiind vorba în principal „de specificații locale.”

Producătorul auto japonez plănuiește să lanseze 15 modele noi și actualizate în India până la sfârșitul deceniului și să-și extindă rețeaua rurală, a raportat Reuters săptămâna trecută. Obiectivul său este să dețină 10% din piața autoturismelor până la sfârșitul deceniului, față de 8% în prezent.

Anul trecut, Toyota a anunțat investiții de peste 3 miliarde de dolari pentru a-și extinde producția la fabrica existentă din sudul Indiei cu aproximativ 100.000 de vehicule pe an și pentru a construi o nouă fabrică în statul Maharashtra din vestul țării, care se preconizează că va începe producția înainte de 2030. Se preconizează că acest lucru va duce capacitatea de producție a Toyota în India la peste 1 milion de vehicule.

Guvernul Modi oferă ajutoare producătorilor străini

Creșterea economică a Indiei a fost în medie de 8% în ultimii trei ani fiscali, o creștere pe care cabinetul prim-ministrului indian Narendra Modi dorește să o mențină prin atragerea mai multor producători străini. Acesta lansează stimulente pentru a-i determina să producă bunuri atât pentru piața internă, cât și pentru cea globală.

În India s-au fabricat aproximativ 5 milioane de autoturisme în ultimul an fiscal, dintre care aproape 800.000 au fost exportate, iar restul vândute pe piața internă. Vânzările interne au crescut cu aproximativ 2% față de anul trecut, în timp ce exporturile au crescut cu 15%.

Gaurav Vangaal, de la S&P Global Mobility, susține că poziția protecționistă a Indiei față de țările vecine este „binecuvântare deghizată pentru producătorii auto japonezi” iar, din această cauză, aceștia văd oportunități în extinderea în India.

Honda vrea și ea să intre pe piața automobilelor din India

Pentru Honda, India este cea mai mare piață pentru afacerea sa extrem de profitabilă cu vehicule cu două roți, iar acum intenționează să-și extindă afacerea cu vehicule cu patru roți, a declarat directorul executiv Toshihiro Mibe. Honda a declarat că cele trei piețe principale pe care se concentrează pentru afacerea cu automobile sunt Statele Unite, urmate de India și Japonia.

Compania Suzuki din India, Maruti Suzuki, este cel mai bine vândut producător de mașini și cel mai mare exportator de mașini din țară. Japonezii au investit 8 miliarde de dolari în India, cu scopul principal de a extinde capacitățile locale de producție până la 4 milioane de unități anual.