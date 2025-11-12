Vânzările de vehicule pe piaţa chineză, cea mai mare din lume, au încetinit în octombrie, companiile auto reducând preţurile pentru a concura pe o piaţă supraaglomerată, arată datele publicate marţi de Asociaţia Producătorilor Auto din China (CAAM) , transmit Xinhua şi AP, citate de Agerpres.

Luna trecută, vânzările de vehicule în China au înregistrat un avans anual de 4,4%, după o creştere de 11,2% în septembrie şi 15,1% în august. Dar exporturile de vehicule electrice (EV) şi hibride plug-in au crescut cu peste 50%, la aproximativ 250.000 unităţi, producătorii auto continuând extinderea pe pieţele externe.

Vânzările Tesla în China au scăzut în ritm anual cu aproape 36% în octombrie, la 26.006 vehicule, faţă de 71.525 unităţi vândute în septembrie. De asemenea, vânzările BYD au înregistrat luna trecută un declin anual de aproape 12%, la 441.706 vehicule.

Retragerea unor subvenţii în unele regiuni din China a dus la încetinirea vânzărilor pe piaţa auto internă, a apreciat Claire Yuan, director în cadrul S&P Global Ratings, care se aşteaptă anul viitor la un declin al vânzărilor de automobile şi vehicule comerciale uşoare pe piaţa chineză.

Cota de piaţă a BYD în China a scăzut, în timp ce firme ca Geely, Leapmotor şi XPeng, şi-au sporit cota de piaţă.

Producţia de vehicule propulsate cu forme noi de energie (NEV) a crescut cu 33,1% în octombrie, la aproape 13,02 milioane de unităţi în primele zece luni din acest an, în timp ce vânzările au urcat în ritm anual cu 32,7%, la peste 12,94 milioane de unităţi, fiind responsabile pentru 46,7% din totalul vânzărilor de noi vehicule în China, arată datele CAAM.

În octombrie, vânzările de vehicule propulsate cu forme noi de energie (NEV) au ajuns la aproape 1,72 milioane de unităţi, fiind responsabile pentru 51,6% din totalul vânzărilor de noi vehicule. Este pentru prima dată când vânzările NEV sunt responsabile pentru mai mult de jumătate din totalul vânzărilor de noi vehicule în China.

În primele zece luni din acest an producţia auto totală a depăşit 27,69 milioane de unităţi, un avans anual de 13,2%, în timp ce vânzările au crescut cu 12,4%.

Exporturile Chinei de maşini au urcat în ritm anual cu 15,7%, la 5,62 milioane de unităţi în primele zece luni din acest an. Iar pe segmentul NEV creşterea exporturilor a fost de 90,4%, la 2,01 milioane de unităţi, cele mai multe ajungând în Europa şi sud-estul Asiei.

Conform estimărilor firmei de consultanţă AlixPartners, mărcile auto din China vor fi responsabile pentru 30% din piaţa auto globală până în 2030, faţă de 21% anul trecut.