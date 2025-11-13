Vânzările Tesla în China scad la cel mai mic nivel din ultimii trei ani, pe fondul cererii slabe

Vânzările Tesla în China au scăzut la 26.006 vehicule în octombrie, cel mai mic nivel din ultimii trei ani, pe fondul cererii slabe pe care o înregistrează producătorul american de vehicule electrice pe o piață extrem de competitivă, scrie Reuters.

Vânzările au scăzut cu 35,8% față de anul precedent, în comparație cu cifra din septembrie de 71.525, când Tesla a început livrările modelului Y L, o versiune cu ampatament mai lung și șase locuri a SUV-ului său cel mai bine vândut, Model Y, disponibil până acum doar în China.

Cu toate acestea, exporturile sale de vehicule fabricate în China au crescut la un nivel record în ultimii doi ani, de 35.491 de unități luna trecută, potrivit datelor publicate luni de Asociația Chineză a Autovehiculelor de Pasageri.

Cota Tesla pe piața chineză a vehiculelor electrice a scăzut la doar 3,2% în octombrie, în scădere bruscă față de 8,7% în luna precedentă și cea mai scăzută din ultimii trei ani.

Performanța slabă a Tesla pe cea mai mare piață auto din lume vine după vânzări dezastruoase luna trecută în țări europene precum Germania, Spania, Olanda și țările nordice, ultimul semn că continuă să se confrunte cu dificultăți pe continent.

Compania se confruntă cu o presiune crescândă în China, a doua cea mai mare piață a sa după Statele Unite în al treilea trimestru.

Xiaomi, cu modelele sale concurente Tesla, sedanul SU7 și SUV-ul YU7, a înregistrat vânzări record de 48.654 de unități luna trecută, chiar dacă accidentele în care au fost implicate sedanurile sale au alimentat îngrijorările legate de siguranța vehiculelor electrice.

Vânzările totale de mașini din China au scăzut în mod previzibil în octombrie, pe fondul slăbirii încrederii consumatorilor în contextul reducerii subvențiilor guvernamentale și a facilităților fiscale.