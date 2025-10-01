dark
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Vânzările Tesla, înapoi pe plus în Europa / Unele țări au înregistrat creșteri de până la 21%

Daniel Simion
1 octombrie 2025
Tesla Model Y conducând pe un drum acoperit de zapada
Sursa foto: Tesla
Vânzările de mașini electrice Tesla încep să își revină în Europa, cu creșteri raportate în Franța și Danemarca pentru prima dată în acest an, cu Model Y conducând vânzările daneze. Totodată, pe piețele din Norvegia și Spania sunt înregistrate în continuare creșteri, potrivit Reuters.

Luni grele pentru vânzările europene de Tesla

Cu toate acestea, în Suedia încă nu s-au înregistrat creșteri, acestea scăzând pentru a noua lună consecutivă. Tesla s-a confruntat cu dificultăți în Europa în acest an, deoarece gama sa de modele mici și învechite s-a confruntat cu o concurență din ce în ce mai mare din partea vehiculelor electrice lansate de rivalii europeni și chinezi. Compania nu a lansat un nou model pentru piața de masă de la Model Y în 2020.

Problemele de concurență ale Tesla au fost agravate de reacția negativă a unor consumatori împotriva CEO-ului său, Elon Musk, care a contribuit la finanțarea victoriei lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din SUA de anul trecut și a susținut partidele de extremă dreapta din Europa.

Tesla a susținut că facelift-ul oferit Model Y, pe care a început să îl livreze pe multe piețe europene în iunie, va conduce la o redresare a vânzărilor în Europa. În perioada ianuarie-august, vânzările Tesla au scăzut cu 42,9% față de aceeași perioadă a anului trecut în Uniunea Europeană și cu 32,6% în Europa în ansamblu.

BYD a depășit tesla în vânzări în luna august

Compania chineză BYD a depășit Tesla în Uniunea Europeană în august pentru a doua oară în acest an, deși Tesla a depășit rivalul său chinez în Europa în ansamblu. În ciuda câștigurilor recente pe unele piețe datorită noului Model Y, Tesla are nevoie de noi modele pentru a-și recâștiga avântul, pe măsură ce vehicule electrice mai accesibile continuă să apară pe piața europeană, a declarat Andy Palmer, președinte al unui grup de susținere a vehiculelor electrice.

„Tesla poate fi încă un pește mare, dar iazul este acum plin de concurenți serioși. Dacă nu își reînnoiește gama, va continua să piardă cota de piață”, a declarat Andy Palmer, președinte al Electric Vehicles UK.

În septembrie, Tesla a raportat o creștere anuală de 2,74% a vânzărilor în Franța și o creștere de 20,5% în Danemarca. În Norvegia, înmatriculările Tesla au crescut cu 14,7%, modelele Y și 3 ocupând primele două locuri în topul vânzărilor. Vânzările Tesla au crescut cu 3,4% în Spania, impulsionate de o creștere de 60% a înmatriculărilor noului model Y.

Însă în Suedia, care a fost cea mai slabă piață a Tesla în Europa în primele opt luni ale anului, înmatriculările sale au scăzut cu 64%, la 1.726 de mașini, deși aceasta a reprezentat o creștere semnificativă față de cele 210 mașini înmatriculate acolo în august.

