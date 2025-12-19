dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

VIDEO AI, în licitații publice – Cum ajută, cum încurcă? Mihai Negrea, fost IT-ist de Microsoft și fondator de platformă care monitorizează licitații publice: “Pericolul cu Inteligența Artificială, fiind foarte ușor de folosit, este să amplifice hârțogăraia, în loc să o simplifice”

Economedia
19 decembrie 2025
achitii publice
Sursa foto: Dreamstime
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Inteligența Artificială poate fi de ajutor pentru a transparentiza și a facilita accesul la licitații publice, dar poate și să îngreuneze procedurile, dacă tehnologia este folosită doar ca să perpetueze un sistem complicat. Cum ajută AI-ul, dar și cum poate complica lucrurile ne explică Mihai Negrea, fondator al DataDriven.ro, o platformă care monitorizează piața licitațiilor publice, cu ajutorul AI, urmărind date din mai multe surse, inclusiv SEAP.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

După doi ani de experiență la Microsoft în Statele Unite, Mihai Negrea a revenit acasă, la Timișoara, în 2014, pentru a pune bazele unei echipe de dezvoltare a gigantului american tech. De aproximativ doi ani, însă, Mihai este antreprenor în România, după ce a lansat platforma DataDriven.ro.

Citește articolul integral pe Economedia.ro.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...