VIDEO AI, în licitații publice – Cum ajută, cum încurcă? Mihai Negrea, fost IT-ist de Microsoft și fondator de platformă care monitorizează licitații publice: “Pericolul cu Inteligența Artificială, fiind foarte ușor de folosit, este să amplifice hârțogăraia, în loc să o simplifice”

Inteligența Artificială poate fi de ajutor pentru a transparentiza și a facilita accesul la licitații publice, dar poate și să îngreuneze procedurile, dacă tehnologia este folosită doar ca să perpetueze un sistem complicat. Cum ajută AI-ul, dar și cum poate complica lucrurile ne explică Mihai Negrea, fondator al DataDriven.ro, o platformă care monitorizează piața licitațiilor publice, cu ajutorul AI, urmărind date din mai multe surse, inclusiv SEAP.

După doi ani de experiență la Microsoft în Statele Unite, Mihai Negrea a revenit acasă, la Timișoara, în 2014, pentru a pune bazele unei echipe de dezvoltare a gigantului american tech. De aproximativ doi ani, însă, Mihai este antreprenor în România, după ce a lansat platforma DataDriven.ro.

