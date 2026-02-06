Volkswagen a depășit Tesla la vânzările de automobile complet electrice în Europa în 2025, potrivit datelor furnizate de JATO Dynamics.

Datele arată că marca Volkswagen a vândut 274.278 de vehicule electrice cu baterie (BEV) pe piața europeană anul trecut, în timp ce Tesla a înregistrat 236.357 de unități.

Evoluția marchează un nou recul pentru producătorul american, după ce compania chineză BYD a devenit în 2024 cel mai mare producător de vehicule electrice la nivel global, arată o analiză publicată de Reuters.

Potrivit JATO Dynamics, vânzările de BEV ale mărcii Volkswagen în Europa au crescut cu 56% față de 2024. Creșterea a fost susținută în principal de performanțele noului model ID.7, care a avut o cerere solidă pe mai multe piețe europene.

În contrast, înmatriculările automobilelor Tesla au scăzut cu 27% în aceeași perioadă. JATO explică această evoluție prin presiunea tot mai mare a concurenței. Tesla se confruntă în Europa atât cu producători tradiționali europeni, cât și cu un număr tot mai mare de mărci chinezești, care lansează modele competitive ca preț și specificații.

Raportul menționează și impactul negativ asupra imaginii Tesla, generat de reacțiile unor consumatori europeni față de pozițiile politice exprimate public de directorul general al companiei, Elon Musk.

În ansamblu, piața vehiculelor electrice a avut o evoluție puternică în Europa în 2025. „Mașinile complet electrice au făcut un pas semnificativ înainte”, a transmis JATO Dynamics, precizând că înmatriculările de BEV au crescut cu 29% față de anul precedent.

Prin comparație, numărul total al înmatriculărilor auto, incluzând toate tipurile de motorizare, a crescut cu doar 2,3% în 2025.

Analiza JATO include date din 28 de țări europene, inclusiv Norvegia, Elveția și Marea Britanie, dar exclude Bulgaria și Malta.