Xiaomi a cumpărat trei Tesla Model Y pentru a le analiza / CEO: Este „o mașină foarte, foarte remarcabilă”

CEO-ul Xiaomi, Lei Jun, a dezvăluit cât de atent este acesta la concurență, vorbind în special despre Tesla. Business Insider titrează că Xiaomi a cumpărat și a analizat trei crossover-e electrice Tesla Model Y și le-a dezasamblat pentru a le examina.

„Dacă nu alegeți YU7, puteți lua în considerare Model Y”

Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe ținută în Beijing, unde, în spatele său, se afla un ecran pe care era afișată o comparație între Model Y și noul SUV electric YU7 al Xiaomi. Lei a adăugat că Model Y i s-a părut o mașină foarte bună, spunând că Model Y poate fi luat în considerare în comparație cu modelul Tesla.

„Am cumpărat trei Model Y la începutul acestui an, am dezasamblat piesele una câte una și am studiat fiecare componentă, pe rând”, Lei Jun, CEO-ul Xiaomi.

El a adăugat că echipa Xiaomi a petrecut mult timp gândindu-se la modul în care să proiecteze cel mai bine spațiul interior al SUV-ului. Lei a spus că versiunea finală a designului YU7 „cu siguranță nu este inferioară modelului Y”. Jun a comparat, de asemenea, durata de viață a bateriei modelului YU7 de la Xiaomi cu cea a modelului Y și a spus că consideră că firma sa are performanțe excelente pentru prețul său.

Xiaomi YU7, peste 240.000 de precomenzi în 24h de la lansare

Acest lucru vine în contextul în care vânzările Tesla în China au scăzut cu 4% în august, la 83.200 de unități, comparativ cu anul precedent, potrivit datelor Asociației Chineze a Autoturismelor.

Tesla a pierdut din avânt în această țară, confruntându-se cu o concurență intensă din partea jucătorilor locali precum Xiaomi, Xpeng și Nio, care vând mașini electrice mai ieftine decât Tesla. Modelul YU7 al Xiaomi a primit peste 240.000 de precomenzi în 24 de ore de la lansarea sa în iunie.